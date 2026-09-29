Возле каждого дома в Киеве предлагают построить новые укрытия: с туалетом и светом

Они могут спасти жизнь

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У каждого киевского дома предлагают установить железобетонные противоосколочные укрытия. Они должны быть оборудованы системами автономной канализации и освещения.

Соответствующую петицию №14525 на сайте Киевского городского совета опубликовал Андрей Машков. Он аргументировал свое предложение тем, что "анализ ситуации с воздушным пространством над Киевом свидетельствует, что количество воздушных атак и количество БПЛА врага будет только расти".

Ради сохранения жизней киевлян автор инициативы предлагает как можно быстрее установить железобетонные укрытия возле каждого киевского дома. Кроме канализации и освещения там должны быть места для сидения, считает Андрей Машков.

Петиция была опубликована 14 сентября 2026 года. По состоянию на 29 сентября собрано 643 подписи, до завершения сбора остается 45 дней. Чтобы городские власти рассмотрели обращение, оно должно собрать 6000 подписей.

Важно! Подание петиции — это юридическое право каждого украинца вынести свою инициативу на публичное обсуждение, однако она является готовым решением властей или опросом общественного мнения. Абсолютное большинство подобных обращений не получает практической поддержки и не трансформируется в реальные решения или нормативно правовые акты даже после сбора нужного количества подписей.

Подробнее читайте в материале "Телеграфа": Петиция в Украине: что это такое и действительно ли она может что-то изменить

Как писал "Телеграф", в Киеве призывают создать условия для резервного обогрева многоэтажек и отдельных помещений на случай проблем с электро и теплоснабжением.