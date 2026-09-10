"Алергія на мову" Насті Каменських досі породжує меми: співачку висміюють навіть колеги

NK стала дуже популярною в українському сегменті Інтернету, але є нюанс

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Українська співачка Настя Каменських перетворилася на всенародне посміховисько. Все через абсурдний коментар в інтерв’ю про українську мову.

Українці регочуть зі слів NK, яка раніше заявила, що в неї розвинулася кіста через мову. До створення жартів про Каменських приєдналися навіть зірки, повідомляє "Телеграф".

Наприклад, відомий український співак Артем Пивоваров відреагував на пропозицію перезаписати пісню "Там у Тополі". У цій композиції Артем співав із Каменських.

"Схоже, я став каталізатором усіх проблем", — зазначив Пивоваров. У мережі пожартували, що саме Пивоваров змушував Каменських співати українською, через що у неї "з’явилася кіста"

Шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво записав пародію на інтерв’ю Каменських. Він пожартував, що в нього з’явилася алергія на українську мову, через яку він не міг їсти.

Українці продовжують жартувати зі слів Каменських. А відомий блогер yen_maple_, який записує відео на медичну тематику, пояснив, чому Настя сказала відверту дурість.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Каменських після гучного мовного скандалу заявила, що лікує свій "синдром відмінниці". Робити це вона вирішила у цікавий спосіб — почала матюкатися на камеру і скуповувати полиці бутиків.