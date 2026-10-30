"Туалетная схема" возле "Жулян": кто фигурирует в оформлении двух коммунальных участков в Киеве

По делу о 0,6174 га фигурируют документы с реквизитами донецкой фирмы и компании Кирилла Тарасевича

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Оформление несуществующих зданий на двух коммунальных участках возле аэропорта "Жуляны" стало предметом уголовного производства и судебных разбирательств. В цепочке операций фигурируют документы с реквизитами ООО "АО "ГРОШ ЦЕНА", две компании под контролем Кирилла Тарасевича и кадастровое подразделение в Хмельницкой области.

Подробно читайте в статье "Телеграф": Дома-фантомы возле "Жулян": как суды распутывают "туалетные схемы" в Киеве

Речь идет о смежных участках по адресам Медовая, 6-А и 6-Б общей площадью 0,6174 га. Этот кейс наглядно демонстрирует, как бумажные фантомы чуть лишили Киев миллионных активов.

Участки на улице Медовая в Киеве

На основании каких документов зарегистрировали здания

По материалам уголовного производства №42022102060000026, первичную регистрацию несуществующих сооружений провели летом 2021 года. На незастроенной территории зарегистрировали право собственности на жилые дома усадебного типа и гаражи – всего четыре объекта площадью от 16,6 до 26,1 кв. м.

В ходатайствах прокуроров и решениях Печерского и Соломенского районных судов Киева указано: основанием для внесения этих объектов в Государственный реестр прав стали технические паспорта и справки с реквизитами ООО "АО "ГРОШ ЦЕНА".

Схема использования несуществующей недвижимости для получения земли. Инфографика "Телеграфа", созданная с помощью ИИ

По данным YouControl, компания принадлежит Александру Северину и работает с 2008 года. Летом 2015-го она перерегистрировалась из Донецка в Дробышево, на подконтрольную Украине территорию, и добавила к профилю услуги по технической инвентаризации.

Следователи выясняют, изготовляли ли документы работники этой фирмы, и использовали ли для их оформления поддельные дубликаты печатей.

К каким компаниям перешло имущество

По версии правоохранителей, несуществующие объекты перевели в статус нежилых построек и дважды перепродали через подставных физических лиц. Так хотели создать видимость добросовестного обретения имущества.

После перепродаж объекты внесли в уставные капиталы ООО "Девелопмент Эстейт" и ООО "Голосиево Риал Эстейт". Обе компании контролирует Кирилл Тарасевич – бывший помощник народного депутата VI созыва Владимира Каплиенко.

Как участки внесли в кадастр

В январе 2022 года в Государственный земельный кадастр внесли сведения о формировании участков с номерами 8000000000:72:260:0014 и 8000000000:72:260:0015. Это сделали через подразделение в Хмельницкой области, без согласований КГГА и решений Киевсовета.

Тогда подразделение возглавлял Василий Василенко. Впоследствии ДБР заинтересовалось его деятельностью по подозрению в незаконной передаче земель подставным лицам по всей стране.

Регистрация недвижимости на коммунальной земле – основа так называемой "туалетной схемы". Она дает заинтересованным лицам основания претендовать на участок в обход аукциона. Операции с землей на Медовой рассматривают по двум параллельным направлениям: уголовному и хозяйственному.

Что такое "туалетные схемы"

"Туалетные схемы" — это серый механизм отчуждения коммунальной земли в обход аукциона. Для этого на городском участке оформляют право собственности на мелкую постройку (туалет, сарай или даже несуществующий "фантомный" объект) как на нежилое здание.

Владелец этого сооружения получает законное право вне конкурса забрать или арендовать под ним значительно больший земельный участок. Таким образом, земельный участок получают под масштабное строительство или коммерцию.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как в Украине могут наживаться на энергетическом кризисе. На свете процветают миллионные схемы.