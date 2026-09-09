Тепло на мільйони, схематичні власники та старий мер: нові скандальні закупівлі у Вишневому

Хто може стояти за фірмами-двійниками, які виграють тендери, попри заборони АМКУ та Держаудитслужби

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У Вишневому — неподалік від Києва — через атаку на склад боєприпасів у липні 2026-го було знищено п'ять вулиць, а сотні місцевих втратили свої домівки. Поки містяни продовжують страждати через атаки російських БПЛА, влада Вишневого вражає своїм вмінням обходити органи контролю під час проведення тендерів.

Яскравим прикладом є комунальне підприємство "Вишнівськтеплоенерго". "Телеграф" проаналізував закупівлі КП та помітив потужний тандем підрядників. Сукупно компанії "Муніципальні будівельні технології" (МБТ) та "Муніципальна будівельна група" (МБГ) виграли тендери на 188,9 млн грн.

Завдяки цьому показнику обидві фірми впевнено увірвалися до переліку найбільших постачальників "Вишнівськтеплоенерго". Про те, хто може стояти за цими фірмами й чому АМКУ одній із них уже заборонив брати участь в усіх тендерах упродовж трьох років (спойлер: заборона не допомогла), читайте в матеріалі "Телеграфу".

Головне:

Комунальне підприємство "Вишнівськтеплоенерго" віддало підряди на загальну суму 188,9 млн грн двом тісно пов'язаним компаніям – "Муніципальна будівельна група" (МБГ) та "Муніципальні будівельні технології" (МБТ).

Після того як першу компанію (МБГ) АМКУ оштрафував на 5,2 млн грн і заборонив брати участь у тендерах через змову та використання однієї IP-адреси, перемагати в закупівлях продовжила компанія-близнюк (МБТ) зі схожою назвою та тими ж засновниками.

Обидві фірми-підрядники згодом були переписані на номінальних осіб, щоб приховати реальних бенефіціарів.

Держаудитслужба виявила порушення в тендерах МБТ на десятки мільйонів гривень і вимагала розірвати договори, але КП це прохання проігнорувало.

і вимагала розірвати договори, але КП це прохання проігнорувало. Керівництво комунального підприємства та скандальні закупівлі відбуваються під незмінним керівництвом мера Вишневого Іллі Дікова, який раніше вже фігурував у гучних корупційних скандалах із хабарями.

Улюбленця "Вишнівськтеплоенерго"відправили в "чорний список"

КП "Вишнівськтеплоенерго" займається постачанням гарячої води та опалення у Вишневому. Це одне з найбільших комунальних підприємств міста, через яке проходять десятки мільйонів гривень. Як і у багатьох КП, у підприємства є свої улюбленці, які регулярно виграють найбажаніші тендери.

Раніше таким "улюбленцем" у КП була "Муніципальна будівельна група". МБГ виграла тендери на 128 млн грн і це всього за кілька років (2023-й та 2024-й). ТОВка займалася реконструкцією тепломереж. Але згодом виявилося, що МБГ мухлювала.

Компанія потрапила в чорний список АМКУ через порушення на тендері: її оштрафували на 5,2 млн грн і на три роки заборонили їй брати участь у тендерах. Це сталося через закупівлю того ж "Вишнівськтеплоенерго". Тоді в торгах брали участь кілька компаній, серед яких "КМ Буд" та МБГ. Вони користувалися однією IP-адресою, узгоджували між собою ціну на тендері, а роботи проводили разом (йдеться про реконструкцію теплових мереж).

АМКУ оштрафував компанії "КМ Буд" та МБГ через порушення на тендерах

Замість конкурентних торгів на тендерах відбувалась типова змова. Перемога МБГ завдяки узгодженим діям конкурентів – результат домовленостей. І про зниження ціни в результаті конкурентних торгів тут, звісно, не йдеться.

Давнього улюбленця замінив новий: зі схожою назвою та тими ж власниками

Минулого року через рішення АМКУ МБГ втратила можливість брати участь в тендерах. Але це не допомогло відсторонити організаторів схеми.

Так, "Муніципальну будівельну групу" як переможця тендерів на реконструкцію мереж замінила фірма з такими ж засновниками та схожою назвою. ТОВ "Муніципальні будівельні технології" отримала від КП "Вишнівськтеплоенерго" понад 60,9 млн грн. МБТ існує менш ніж три роки й лише за останній рік чотири рази змінювала директора. Згідно з останнім звітом, тут працює чотири людини, а кілька місяців тому компанія "переїхала" (змінила юридичну адресу) з Києва на Житомир.

Цікаві тендери "Вишнівськтеплоенерго". Інфографіка "Телеграфу"

Що цікаво, після підписання договорів із "Вишнівськтеплоенерго" змінилися і адреса, і директор, і навіть власник ТОВки. При цьому щонайменше частина тендерів пройшла з порушеннями. Наприклад, у червні 2025-го фірма виграла тендер на реконструкцію теплової мережі у Вишневому на 26,2 млн грн. "Вишнівськтеплоенерго" провело відкритий тендер, і договір від імені КП 18 липня підписав в.о. директора Сергій Мазур. Роботи мали виконати ще минулого року, однак "по дорозі" підписали три додаткові угоди, і графік розтягнули на 2026-й.

Висновок Держаудитслужби

Серед цілої низки тендерів між КП та ТОВкою саме цей викликав особливу увагу органів контролю. Держаудитслужба виявила низку порушень у тендері та зобов'язала розірвати договір. Інформації про те, що КП договір розірвало, немає. Як на це реагуватиме Держаудитслужба, ми окремо поцікавимось у самих аудиторів.

Держаудитслужба публічно не озвучує суті порушення. Зазвичай вони приховують матеріали перевірки, бо їх передають правоохоронцям і це стає частиною досудового розслідування. Але зважаючи на те, що чиновники вказали порушення підпункту 2 пункту 44 постанови КМУ №1178, ймовірно, КП мало законні підстави відхилити пропозицію ТОВ "Муніципальні будівельні технології" (наприклад, через невідповідність умовам технічної специфікації або відсутність обов'язкових документів), але не зробило цього.

Вже через кілька тижнів після підписання згаданого договору, 5 серпня 2025-го, КП та "Муніципальні будівельні технології" підписали новий – майже на 15 млн грн — на реконструкцію теплової мережі на вул. Київській у Вишневому. Тендер пройшов з одним учасником. Закупівлі у МБТ комунальне підприємство продовжує і цьогоріч.

Хто володіє МБГ та МБТ: називаємо імена

"Муніципальні будівельні технології" заснувала у вересні 2023-го киянка Людмила Денисюк разом зі своїм партнером із Вінниці Сергієм Корінцем. У квітні 2025-го, напередодні отримання перших тендерів у Вишневому, в компанії з'явилися двоє нових власників: Антон Максимович та Дмитро Усанов. Вже через чотири місяці частка Усанова перейшла у власність киянки Лариси Партакели. Після цього компанію переписали на Сергія Смірнова, а згодом – на киянку Тетяну Кузуб, яка також офіційно працює директором фірми.

Ймовірно, Тетяна Кузуб – фіктивна власниця, адже на 52-річну жінку оформили вже понад 300 фірм по всій країні. Крім того, на неї відкрили десятки адміністративок через те, що вона не веде податковий облік у своїх ТОВках.

Проте перша власниця "Муніципальних будівельних технологій", Людмила Денисюк, ймовірно, людина не випадкова. У 2022-му вона також заснувала вже згадану "Муніципальну будівельну групу".

Зараз "Муніципальна будівельна група", як і "Муніципальні будівельні технології", оформлена на підставну особу. Наприкінці 2025-го, вже після рішення АМКУ, фірму оформили на мешканця Миколаєва Дмитра Заходу, на якого записано понад 150 компаній.

Тобто одна компанія незаконно заробляла на тендерах "Вишнівськтеплоенерго", а коли її зупинив АМКУ, ці ж тендери почала вигравати компанія-близнюк із такою ж засновницею та схожою назвою. І цей близнюк уже також попався на порушенні – цього разу від Держаудитслужби.

Хто насправді несе відповідальність за скандальні тендери?

Обидві фірми вже оформлені на підставних осіб, хоча у різний час як керівники чи засновники тут засвітилися одні й ті самі люди: кияни Людмила Денисюк, Сергій Смірнов та Дмитро Усанов.

Якщо фірми можуть вдало приховувати реальних власників за підставними особами, то у КП є директор, за призначення якого відповідає місцева влада і який підпорядковується міському голові. "Вишнівськтеплоенерго" з квітня 2023-го до серпня 2026-го очолював Сергій Мазур, а минулого місяця керівницею підприємства стала Ріта Холоденко. А ось міський голова Вишневого незмінний із 2011 року – колишній полковник міліції Ілля Діков.

Міський голова Вишневого Ілля Діков

Діков – справжній політичний довгожитель, який пережив не один скандал. У 2018-му він потрапив на плівки, де пропонував хабар на той момент в.о. міністра охорони здоров'я Уляні Супрун. За обладнання в лікарню він обіцяв їй квартиру у Вишневому. Супрун звернулася до правоохоронців та записувала усі розмови.

На одному із записів Діков каже: "Як ви задекларуєте, це ваше питання, придбали, не придбали… Але є певні фонди такі, мої особисті". На свій фонд він мав оформити квартиру в ЖК "Акварелі-2".

Справу Дікова "похоронили". Спочатку хабар розслідували в САП, яку на той момент очолював Назар Холодницький (він чотири роки працював разом із Діковим у правоохоронних органах). На плівках вдалося зафіксувати, як Холодницький давав інструкції забудовнику "Акварелей-2" Сергію Кафтю про те, як правильно поводитися на допиті, та попереджав про можливі обшуки.

Після САП справу передали до Нацполу та остаточно закрили. Чинний керівник САП має більше довіри й в подібні скандали не потрапляв. Тож, можливо, саме час НАБУ знову звернути увагу на пана Дікова, його дивні закупівлі та можливі зв'язки із забудовниками. Далі буде…