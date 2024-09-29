Діти знайшли та підірвали гранату в Кривому Розі (фото)

Інструкціями надихнулись від перехожих

У неділю, 29 вересня, у Кривому Розі лунали вибухи. Діти підірвали гранату у дворах вулиці Ювілейної.

Про це повідомляє місцеве видання "Свої". Там зазначили, що на місці працюють правоохоронці.

Хлопчики 6-12 років у кущах знайшли гранату і повідомили про це мамі. Поки жінка бігла з роботи додому, перехожий вирішив показати малечі, як працює граната і зняв з неї корпус.

Діти, виконавши інструкції незнайомця, смикнули запал і кинули у смітник. Після цього місцеві почули два вибухи. Внаслідок цього, на щастя, ніхто не постраждав.

Раніше "Телеграф" писав, що у пʼятницю, 20 вересня, у Запоріжжі в одній з лікарень стався вибух. Внаслідок цього, травмувався 41-річний пацієнт. Аналогічний випадок трапився на Полтавщині, у Лубнах біля супермаркету пролунав вибух. Невідомий чоловік кинув гранату в натовп людей та втік. Внаслідок інциденту загинула одна людина. Ще троє місцевих жителів зазнали поранень. Поліції вдалося з’ясувати, що до злочину причетний 53-річний місцевий мешканець. Його тіло з численними пораненнями було знайдено неподалік місця події.