Дети нашли и взорвали гранату в Кривом Роге (фото)

Инструкциями вдохновились от прохожих

В воскресенье, 29 сентября, в Кривом Роге раздавались взрывы. Дети взорвали гранату во дворах улицы Юбилейной.

Об этом сообщает местное издание "Свои". Там отметили, что на месте работают правоохранители.

Мальчики 6-12 лет в кустах нашли гранату и сообщили об этом маме. Пока женщина бежала с работы домой, прохожий решил показать малышам, как работает граната и снял с нее корпус.

Дети, выполнив инструкции незнакомца, дернули пыл и бросили в помойку. После этого местные услышали два взрыва. В результате, к счастью, никто не пострадал.

Ранее "Телеграф" писал, что в пятницу, 20 сентября, в Запорожье в одной из больниц произошел взрыв. В результате травмировался 41-летний пациент. Аналогичный случай произошел в Полтавской области, в Лубнах возле супермаркета раздался взрыв. Неизвестный мужчина бросил гранату в толпу людей и скрылся. В результате инцидента погиб один человек. Еще трое местных жителей получили ранения. Полиции удалось выяснить, что к преступлению причастен 53-летний местный житель. Его тело с многочисленными ранениями было найдено неподалеку от места происшествия.