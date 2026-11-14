Не тільки діти та ухилянти. Кого Росія вербує для диверсій в Україні

Серед цілей вербувальників – молодь, військові в СЗЧ та люди, які ухиляються від мобілізації

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Близько 90% завербованих російськими спецслужбами – люди, які шукають легкого заробітку в мережі. Для залучення до співпраці росіяни пропонують гроші, використовують страх перед в’язницею та видають себе за представників українських спецслужб.

Про це "Телеграфу" розповіло джерело в правоохоронних органах, яке пояснило схеми російського вербування. Виконавців диверсій на території України росіяни шукають у пабліках, де поширюють антидержавні наративи. Більше читайте у матеріалі: Держзрада за 30 доларів, – як Росія вербує дітей, ухилянтів і патріотів для підпалів, диверсій та вбивств

За словами співрозмовника, найбільш незахищеною є молодь: бажання фінансової незалежності від батьків поєднується в неповнолітніх із нерозумінням відповідальності.

"Незважаючи на те, що у молоді все ж таки достатньо високий рівень критичного мислення. Та у неповнолітніх є велике бажання заробити, щоб не залежати від батьків, і одночасно з цим присутнє нерозуміння відповідальності. Це все робить з молоді легку мішень", – зазначає джерело в правоохоронних органах.

Вербувальники звертають увагу на активних учасників каналів, пов’язаних зі зривом та ухиленням від мобілізації. Зокрема, йдеться про пабліки, де в реальному часі відстежують роботу груп оповіщення.

Росіяни пропонують оплачувані завдання найактивнішим учасникам пабліків проти мобілізації Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

"Там же своєрідна публіка, накручена проти ТЦК, мобілізації. Росіяни входять в комунікацію з найактивнішими користувачами таких пабліків і пропонують їм різні завдання. Звичайно, за гроші, але одночасно вони ж бачать, що це ідеологічно "їхні" люди", – пояснює джерело в правоохоронних органах.

Інша категорія, яку намагаються завербувати, – військовослужбовці, які самовільно залишили військові частини (СЗЧ), та люди, які ухиляються від мобілізації. У таких випадках російські спецслужби представляються співробітниками СБУ чи ГУР.

"Наприклад, зв’язуються з людиною і кажуть, що вони з СБУ і ми тебе зараз або посадимо за СЗЧ у в’язницю, або є другий варіант – виконуй ті завдання, які потрібно. І люди приймають рішення, що краще зробити, що кажуть, щоб не потрапити до в’язниці. А от патріотичних людей вони намагаються вербувати саме "від ГУР"", – пояснює співрозмовник "Телеграфу" в правоохоронних органах.

Як повідомляв "Телеграф", СБУ надсилає платформі запити на блокування каналів, що загрожують державним інтересам України.