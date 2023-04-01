3 комедійні серіали на вихідні. Письменник у кризі, невдаха в пошуках кохання та жіночий варіант "Пуститися берега" (відео)

Дивимося "Блудливу Каліфорнію", "Погань" та "Косяки"

Щоб хоча б ненадовго допомогти вам відволіктися від обстрілів і відключень електроенергії – і отримати трохи позитивних емоцій, "Телеграф" вкотре зібрав для вас три комедійні серіали на вихідні. До речі, всі вони доступні в українській озвучці. Головне, не забувайте зарядити ваші ноутбуки і планшети!

"Блудлива Каліфорнія" (Californication) 2007-2014

Історія Нью-Йоркського письменника Хенка Муді, який заради екранізації однієї зі своїх книг перебрався до Лос-Анджелеса, де все його життя пішло шкереберть: улюблена жінка йде до іншого, нові книги не пишуться, до того ж море голлівудських спокус підточує творчий потенціал слабкого в моральному відношенні автора, який і без того перебуває в перманентній кризі.

Дуже привабливий симбіоз сімейного "телемила" та пройдисвітської комедії про до біса привабливого письменника і бабника, не здатного пропустити жодної спідниці (але який при цьому намагається склеїти власний шлюб), міг би стати черговими драмеді-серіалом, яких чимало, якби не виконавець головної ролі. Девід Духовни ("Секретні матеріали") починав як письменник, отже він досить переконливий на екрані не тільки у любовних пригодах, але й у дуже дотепних діалогах.

Як і більшість суперпопулярних телешоу, "Блудливу Каліфорнію" розтягли як мінімум на один сезон довше, ніж слід було б, але перші чотири сезони однозначно увійшли до умовного "золотого фонду" серіалів, а цитати давно пішли в народ. Але серіал однозначно не рекомендується глядачкам, які дотримуються феміністських поглядів.

"Погань" (Fleаbag) 2016-2019

Жіноча відповідь "Блудливої Каліфорнії" та іншим сексистським серіалам малює будні сучасної мешканки Лондона, самотньої тридцятирічної "відірви", яка, здається, забула подорослішати у пошуках гарного сексу та особистого щастя.

Серіал "Погань" виріс із моновистави Фібі Уоллер-Брідж ("Прощавай, Крістофер Робін"), актриси, сценаристки та за сумісництвом дружини режисера та драматурга Мартіна Макдонаха ("Банші Інішеріна"). Чим, напевно, і пояснюються постійні звернення героїні, яка ламає "четверту стіну", безпосередньо до глядачів – прийом, який став для британських телешоу вже затертим штампом.

В іншому це дуже смішна, цинічна і неполіткоректна розповідь про самотність і взаємини з навколишнім світом.

"Косяки" (Weeds) 2005-2012

Комедійний серіал про домогосподарку з обличчям Мері-Луїз Паркер ("Кулі над Бродвеєм"), яка після смерті чоловіка змушена торгувати "травою", щоб залишитися на плаву в багатому каліфорнійському передмісті. Тобто не просто забезпечити двох дітей-підлітків, а ще й продовжувати жити у величезному будинку, оплачувати послуги служниці та пити вечорами червоне каліфорнійське.

Історія, яка починається як легкий ситком, від епізоду до епізоду стає дедалі саркастичнішою, сатирично переосмислюючи цінності американського середнього класу: таке собі "лінчевське село", де за пристойними фасадами причаїлися численні скелети в шафах.

Зараз, звичайно ж, цей "Пуститися берега" у жіночому варіанті здається дещо архаїчним: за півтора десятиліття правила гри змінилися кардинально, і на тлі таких серіалів, як "Озарк", "Косяки" виглядають старомодним шоу. Але саме ця легкість і навіть легковажність роблять його привабливим для тих глядачів, які втомилися від брутальності серіалів нового покоління. І потім, це справді смішно.

