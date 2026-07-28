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Завбільшки зі школяра: у Чорнобилі помітили великих птахів, чий крик чути за кілометри (відео)

Автор
Денис Подставной
Дата публікації
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Автор
Чорнобильський заповідник
Чорнобильський заповідник. Фото Колаж "Телеграфу"

Зараз ці птахи накопичують сили

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У Чорнобилі зафільмували величних птахів. Вони відрізняються великими розмірами та гарним забарвленням.

Про зустріч, що зачаровує, розповіли фахівці Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника. За допомогою камер-пасток їм вдалося зняти сірих журавлів.

За словами експертів, ці величні птахи є звичайними мешканцями цієї території. Великі болотяні масиви, вологі луки та малопорушені ліси створюють для них ідеальні умови для гніздування.

Цієї пори року сірі журавлі накопичують сили перед далекою осінньою подорожжю, а тому активно харчуються комахами, молюсками, дрібними хребетними, насінням, ягодами та іншою рослинною їжею.

Що відомо про сірих журавлів

Сірий журавель
Сірий журавель. Фото — Вікіпедія

Сірий журавель — великий птах, який мешкає в Європі та Азії; другий за чисельністю вид журавлів. Широко поширений в Євразії. Під час сезонних міграцій об'єднується у численні зграї, що вишиковуються в польоті впізнаваним клином. Крики, які птах видає в польоті, нагадують звук труби.

"Це одні з найвідданіших птахів. Вони зазвичай утворюють пари на все життя, разом захищають гніздо, висиджують кладку та виховують потомство. Їхні гучні унісонні переклики можна почути за кілька кілометрів — так вони підтримують зв’язок між собою навіть тоді, коли перебувають на значній відстані", — розповіли фахівці.

Цікаві факти про цих птахів:

  • зріст дорослих особин досягає 114-145 см, а розмах крил становить до 240 см при вазі близько 4-6 кг;
  • у дикій природі ці птахи живуть щонайменше 20 років;
  • перед виведенням потомства вони обмазують пір’я мулом, щоб стати непомітними для хижаків.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Полтаві дикі "новорічні" тварини влаштували забіг прямо перед українцями.

Теги:
#Птахи #Чорнобиль #Журавлі