Летів із Росії: над Києвом засікли загадковий літак, що це могло означати (карта)

Рейс завершився успішно у пункті призначення

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У небі над Україною продовжують фіксувати "загадкові" випадки із літаками. Черговий маяк пасажирського борту засікли у небі над столицею.

Про це свідчать дані моніторингового сервісу Airnavradar. Його системи зафіксували сигнал літального апарату, який нібито порушив повітряний простір України та пролетів над Києвом.

Йдеться про пасажирський борт Airbus A320, який належить російській авіакомпанії "Росія". Він виконував рейс Санкт-Петербург-Стамбул, однак у якийсь момент його маяк почав відображатись над територією нашої країни.

Літак над Україною

Літак над Україною

Примітно, що незважаючи на дивацтва, рейс завершився успішно в пункті призначення.

Чи не могло бути літака?

Варто зазначити, що наразі повітряний простір над нашою країною офіційно закрито через бойові дії. Тому можна припустити, що в даному випадку мова може йти про збій у системи моніторингу.

До речі, випадки з "глюками" радарів під час війни далеко не рідкісні. Їх експерт з авіаційного права Андрій Гук раніше пояснював так.

Таке малоймовірно в умовах війни. Можливо, стався збій у показах на флайтрадарі, бо він цілком можливий у цьому районі. І це, найімовірніше, збій. Бо що таке флайтрадар – це програма, яка збирає інформацію з усього цього регіону. А в ньому працює зараз безліч РЕБів (радіоелектронна боротьба) та іншого обладнання. Тож я б швидше пояснив це збоєм у програмі. Бо жоден тверезий пілот цивільного судна туди б не полетів", — пояснював він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли Черкаський аеропорт готовий відновити роботу.