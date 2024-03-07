Легендарне музичне злиття: ТНМК та Pianoбой випустили потужний трек "Легенди"

Нову композицію вже оцінили у мережі

Культові українські артисти ТНМК та Pianoбой (Дмитро Шуров) об'єдналися, щоб створити трек для усіх українців, які так чи інакше борються за свободу. Пісня "Легенди" вже встигла прозвучати в новорічну ніч на телебаченні, а тепер вийшла на музичних стрімінгових платформах у супроводі відеокліпу.

Пісня-маніфест увібрала в себе весь біль і гордість України в боротьбі з російським загарбником.

— Для мене це пісня про зв'язок між минулим і майбутнім через призму людини, яка живе сьогодні, — поділився Дмитро Шуров. За його словами, навіть у розпал війни в Україні з'являються на світ нові життя та мрії, які потребують підтримки та турботи.

Олександр Сидоренко з гурту ТНМК зазначив, що під час створення треку треба було гармонійно поєднати різні емоції — "жах від того, що в цій антиколоніальній війні гинуть покоління; гордість від пантеону справжніх легенд, які не підкорилися ворогові; смуток від того, що ця метафізична спіраль знову і знову занурює українців у власну кров; і тепло від того, що ми відчуваємо плечі друзів".

Пісня "Легенди" стала результатом тривалої дружби та творчої співпраці між ТНМК та Pianoбоєм. Ідея спільного запису виникла ще під час їхнього виступу на одній сцені з симфонічним оркестром у Києві в мирний час.

Відтепер кожен українець може почути цей хіт про незламну волю та об'єднану родину в боротьбі за свою землю.

Трек "Легенди" доступний на стрімінгах за посиланням: https://fanlink.to/legendy