Ми скучили: гурту "Друга Ріка" зіграє одразу два концерти в Києві

Музиканти обіцяють виконати улюблені хіти

8 та 11 березня в Києві в концерт-холі Atlas виступить легендарний рок-гурт "Друга Ріка". На концертах звучатимуть улюблені хіти про кохання та, звісно, окрім пісень, гостей очікує вже звична "своя" атмосфера й благодійний аукціон, кошти з якого будуть направлені на допомогу ЗСУ.

Тиждень тому колектив анонсував перший концерт, й завдяки неймовірній активності прихильників, квитків на цю дату залишилося обмаль, тож аби всі охочі мали змогу відвідати виступ, музиканти повідомили про ДОДАТКОВИЙ КОНЦЕРТ, який відбудеться 11 березня в Atlas.

Музиканти стиратимуть формати у звучанні – це будуть комбіновані концерти, де поєднуватимуться різні програми, без лімітів та кордонів, у всіх можливих проявах. Гурт представить композиції як в акустичному, так і в електронному аранжуванні.

"Відверто кажучи, ми просто скучили за сценою, живим спілкуванням з вами, після занадто довгої для нас перерви по закінченні світового туру, тому не вагаючись погодилися на пропозицію від Atlas. Ми не обіцяємо здивувати вас новими піснями, до роботи над якими повернулися після зборів на підтримку ЗСУ, але ми гарантовано зіграємо все, що ви любите і трохи більше", – зазначив лідер гурту Валерій Харчишин.

8 та 11 березня "Друга Ріка" чекає на всіх в концерт-холі Atlas, щоб розділити разом з шанувальниками неповторні та надихаючі музичні враження. Квитки в продажу на сайті.

"Друга Ріка" є одними із родоначальників українського року, які за 28 років своєї активної та плідної творчої діяльності видали 7 студійних альбомів, 2 збірки та акустичний live-альбом "ІНША РІКА". Гурт зіграв тисячі концертів не лише в Україні, а й по всьому світу. З початку повномасштабного вторгнення "Друга Ріка" активно займається допомогою ЗСУ, проводить благодійні концерти, аукціони та збори. Завдяки підтримці своїх прихильників, протягом 2022-2023 років музиканти зібрали понад 13 мільйонів гривень для допомоги Україні.