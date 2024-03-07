Легендарное музыкальное слияние: ТНМК и Pianoбой выпустили мощный трек "Легенды"

Новую композицию уже оценили в сети

Культовые украинские артисты ТНМК и Pianoбой (Дмитрий Шуров) объединились, чтобы создать трек для всех украинцев, которые так или иначе борются за свободу. Песня "Легенды" уже успела прозвучать в новогоднюю ночь на телевидении, а теперь вышла на музыкальных стриминговых платформах в сопровождении видеоклипа.

Песня-манифест вобрала в себя всю боль и гордость Украины в борьбе с российским захватчиком.

— Для меня это песня о связи между прошлым и будущим через призму человека, живущего сегодня, — поделился Дмитрий Шуров. По его словам, даже в разгар войны в Украине появляются на свет новые жизни и мечты, которые нуждаются в поддержке и заботе.

Александр Сидоренко из группы ТНМК отметил, что при создании трека нужно было гармонично соединить разные эмоции — "ужас от того, что в этой антиколониальной войне погибают поколения; гордость от пантеона настоящих легенд, которые не подчиняются врагу; печаль от того, что эта метафизическая спираль снова и снова погружает украинцев в свою кровь; и тепло от того, что мы чувствуем плечи друзей".

Песня "Легенды" стала результатом продолжительной дружбы и творческого сотрудничества между ТНМК и Pianoбоем. Идея совместной записи возникла еще во время их выступления на одной сцене с симфоническим оркестром в Киеве в мирное время.

Теперь каждый украинец может услышать этот хит о несокрушимой свободе и объединенной семье в борьбе за свою землю.

Трек "Легенды" доступен на стримингах по ссылке: https://fanlink.to/legendy