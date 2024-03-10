У напівпрозорій сукні та глибоким декольте: Дейзі Рідлі засвітилася на прем’єрі фільму (фото)

Акторка мило фотографувалася з фанатами

Дейзі Рідлі — популярна акторка, зірка "Зоряних війн". Англійка вражає своїми образами та розкішним зовнішнім виглядом на світських заходах. Акторка часто виходить в люди у розкішних вбраннях.

Вчора, 9 березня, відбулася прем’єра фільму "Сорока", де Дейзі зіграла головну роль. Акторка відвідала її в Остіні, штат Техас.

Так, для цієї події зірка обрала чорну сукню з мереживними вставками сріблястого кольору довжини міді. Сукня була напівпрозорою, тому її ідеально доповнила накидка в тон вбрання. Доповнила лук акторка бежеві туфлі на високих підборах з гострим носком. Глибоке декольте зробило образ пікантним, але не вульгарним.

Фото: Getty Images

Зачіску акторка обрала акуратну. Легкі хвилі на короткому волоссі, що легко вкладені. Макіяж Дейзф Рідлі зробила теж не яскравий. Виділила очі за допомогою косметики та намалювала легкий рум’янець.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

У фільмі "Сорока" розповідається про дочку подружньої пари, яка отримує головну роль у фільмі. Ця подія зробила їхнє життя непередбачуваним. За словами продюсерів,

фільм триматиме глядачів у напрузі до кінця перегляду. У кінострічці Дейзі Рідлі зіграла головну роль.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Софію Вергару підловили папараці у Лос-Анджелесі. Зірка мала розкішний вигляд.