Чарлі Чаплін: особистий ворог Гітлера, герой-коханець і головний біль директора ФБР

Цікаві та несподівані факти з життя легендарного актора

У цей вівторок, 16 квітня, виповнюється 135 років від дня народження легенди світового кінематографа Чарлі Чапліна. Британський комік створив на екрані неповторний ліричний образ "маленької людини" і закохав у себе мільйони людей по всьому світу.

І хоч тепер Чаплін сприймається виключно як великий актор і класик кіно, життя коміка було далеко не таким безтурботним і веселим, як у його стрічках. "Телеграф" зібрав цікаві та несподівані факти з біографії геніального актора.

На сцені — з п’яти років

Чарльз Спенсер Чаплін дебютував на великій сцені у п’ять років. Сталося це 1894 року на сцені англійського мюзик-холу. У його матері Анни, яка була театральною співачкою, несподівано в день вистави пропав голос, і маленький Чарлі її замінив, адже напам'ять знав весь репертуар матері. Глядачам так сподобався виступ хлопчика, що вони почали кидати на сцену монети. Чарлі з дитячою безпосередністю став повзати поміж рядами, щоб зібрати свій перший гонорар, чим викликав вибух реготу в залі та ще більше закохав у себе глядачів. Це був тріумф.

Коли ж Чарлі Чаплін став зіркою кіно, то увійшов в історію як перший у світі актор, який уклав контракт на 1 млн доларів. Зараз, звісно, такою сумою в кіноіндустрії вже нікого не здивуєш, але у 20-ті роки минулого століття це були захмарні гроші.

Ледь не став фермером

Неймовірно, але світ міг так ніколи й не дізнатися про великого коміка Чарлі Чапліна, бо ж сам актор на початку своєї кар’єри хотів присвятити себе розведенню худоби. Так, коли Чарлі було 20 років, він вперше виїхав до США у складі акторської трупи. В Штатах комік познайомився з артистом цирку з Чикаго, який запропонував хлопцю зайнятися розведенням свиней. Втім, процедура кастрації поросят так вразила актора, що він вирішив відмовитися від фермерства назавжди.

Програв на конкурсі власних двійників

На кіноекрані Чарлі Чаплін створив образ добродушного волоцюги – класичний ліричний персонаж з трагічними рисами. Це амплуа стало настільки популярним в США, де жив і працював Чаплін, що в країні стали регулярно проходити конкурси двійників актора в образі волоцюги. В одному з таких конкурсів, який проходив на ярмарку в Каліфорнії 1920 року, інкогніто взяв участь сам Чаплін.

Неймовірно, але за іронією долі, актор посів третє місце (за деякими джерелами – друге) на конкурсі власних дублерів.

Був особистим ворогом Гітлера

1940 року Чарлі Чаплін випустив картину, яка стала абсолютною класикою світового кінематографа, – "Великий диктатор". У стрічці в жанрі політичної сатири актор висміяв Адольфа Гітлера, нацистів і Третій рейх.

Це була перша робота Чапліна у звуковому кіно. Ба більше, актор особисто написав сценарій до стрічки, виступив її режисером, продюсером й інвестував 1,5 млн доларів особистих коштів (величезні гроші на ті часи).

Якби "Великий диктатор" провалився у прокаті, то Чарлі Чаплін став би банкрутом. І така вірогідність була, адже критики дуже стримано оцінили картину: на 13-й церемонії вручення кінопремії "Оскар" стрічка "Великий диктатор" отримала одразу п’ять номінацій, включно з номінаціями за найкращий фільм і кращого актора, втім картина "пролетіла". Але звичайна публіка дуже добре сприйняла її (стрічку навіть демонстрували під час бомбардувань Лондона для підняття бойового духу британців), і "Великий диктатор" заробив 5 млн доларів.

Стрічку було надіслано Гітлеру. Після її перегляду диктатор оголосив актора особистим ворогом, а в нацистській Німеччині та окупованих нею країнах фільми Чапліна були заборонені.

Чарлі Чаплін створив образ добродушного волоцюги, який став неймовірно популярним

Жив під пильним наглядом спецслужб

Чарлі Чаплін відбувся як актор і досягнув успіху в США, де прожив 40 років, однак громадянства цієї країни так і не отримав. Все через проблеми з владою Штатів, які переслідували коміка все життя.

Річ у тім, що американські високопосадовці підозрювали Чарлі у зв’язках з комуністами США, а його стрічка "Нові часи" інтерпретувалася як така, що співчуває лівим ідеям того часу. За завданням першого директора ФБР Едгара Гувера, який називав коміка "головним голлівудським комуністом", на Чарлі Чапліна було зібране значне досьє. Крім того, спецслужби США звертались до британської контррозвідки МІ-5 з проханням знайти підозрілі факти про минуле актора.

На початку 1950-х Чаплін виїхав в Європу, щоб представити нову стрічку. Скориставшись цим, американська влада скасувала актору візу. До США комік повернувся лише 1972 року, коли отримував "Оскар" за внесок у кінематограф, однак жити в Штатах не залишився.

Герой-коханець

Попри те, що на екрані Чаплін створив образ недолугого простачка, в житті великий комік був ще тим ловеласом.

Офіційно Чарлі був одружений чотири рази. Перший шлюб, з акторкою Мілдред Харріс, Чаплін взяв, коли йому було 28 років, а його дружині лише 16. Майбутня дружина заявила, що вагітна, і пара оформила офіційні стосунки.

Друга дружина Чапліна – акторка Літа Грей. Вона також зізналася Чарлі, що вагітна, і пара одружилася в Мексиці, оскільки нареченій було усього лише 16, а Чапліну – 35.

Після розлучення з Грей великий комік, якому на той момент було 44 роки, зустрів 19-річну Полетт Годдар. Цей шлюб тривав вісім років, однак справжнім коханням актора стала дочка відомого американського драматурга Юджина О’Ніла – Уна О’Ніл. Жінка народила Чарлі восьмеро дітей і попри різницю у віці в 36 років, актор прожив у шлюбі з Уною 35 років, аж до самісінької своєї смерті.

Чарлі Чаплін та його нова наречена, 18-річна Уна, вперше з'явилися разом на публіці у нічному клубі Mocambo

Був двічі похований

Навіть після смерті карколомні пригоди були супутниками великого актора. Чарлі Чаплін помер 1977 року і був похований у Швейцарії на цвинтарі Корсьє-сюр-Вевей. А вже наступного року двоє зловмисників розкопали могилу і викрали тіло коміка. Так шахраї намагалися зірвати куш, і вимагали від родичів Чапліна викуп у сумі 500 тисяч фунтів стерлінгів за повернення тіла.

Вдова актора платити відмовилася і звернулася до поліції. Понад місяць правоохоронці полювали на зловмисників і все ж знайшли. Ними виявилися поляк та болгарин, які заховали тіло легендарного актора посеред кукурудзяного поля.

Шахраїв засудили, а тіло Чарлі Чапліна повернули в його могилу, накривши масивною бетонною плитою, щоб більше ніхто не міг здійснити наруги над легендою.