Чарли Чаплин: личный враг Гитлера, герой-любовник и головная боль директора ФБР

Интересные и неожиданные факты из жизни легендарного актера

В этот вторник, 16 апреля, исполняется 135 лет со дня рождения легенды мирового кинематографа Чарли Чаплина. Британский комик создал на экране неповторимый лирический образ "маленького человека" и влюбил в себя миллионы людей по всему миру.

И хотя теперь Чаплин воспринимается исключительно как великий актер и классик кино, жизнь комика была далеко не такой беззаботной и веселой, как в его лентах. "Телеграф" собрал интересные и неожиданные факты из биографии гениального актера.

На сцене – с пяти лет

Чарльз Спенсер Чаплин дебютировал на большой сцене в пять лет. Случилось это в 1894 году на сцене английского мюзик-холла. У его матери Анны, которая была театральной певицей, неожиданно в день спектакля пропал голос, и маленький Чарли ее заменил, ведь наизусть знал весь репертуар матери. Зрителям так понравилось выступление мальчика, что они начали бросать на сцену монеты. Чарли с детской непосредственностью стал ползать между рядами, чтобы собрать свой первый гонорар, чем вызвал взрыв смеха в зале и еще больше влюбил в себя зрителей. Это был триумф.

Когда Чарли Чаплин стал звездой кино, то вошел в историю как первый в мире актер, заключивший контракт на 1 млн долларов. Сейчас, конечно, такой суммой в киноиндустрии уже никого не удивишь, но в 20-х годах прошлого века это были заоблачные деньги.

Едва не стал фермером

Невероятно, но мир мог так никогда и не узнать о великом комике Чарли Чаплине, ведь сам актер в начале своей карьеры хотел посвятить себя разведению скота. Когда Чарли было 20 лет, он впервые поехал в США в составе актерской труппы. В Штатах комик познакомился с артистом цирка из Чикаго, который предложил парню заняться разведением свиней. Впрочем, процедура кастрации поросят так поразила актера, что он решил отказаться от фермерства навсегда.

Проиграл на конкурсе собственных двойников

На киноэкране Чарли Чаплин создал образ добродушного бродяги – классический лирический персонаж с трагическими чертами. Это амплуа стало настолько популярным в США, где жил и работал Чаплин, что в стране стали регулярно проходить конкурсы двойников актера в образе бродяги. В одном из таких конкурсов, проходившем на ярмарке в Калифорнии в 1920 году, инкогнито принял участие сам Чаплин.

Невероятно, но по иронии судьбы актер занял третье место (по некоторым источникам – второе) на конкурсе собственных дублеров.

Был личным врагом Гитлера

В 1940 году Чарли Чаплин выпустил картину, которая стала абсолютной классикой мирового кинематографа, — "Великий диктатор". В картине в жанре политической сатиры актер высмеял Адольфа Гитлера, нацистов и Третий рейх.

Это была первая работа Чаплина в звуковом кино. Более того, актер лично написал сценарий к ленте, выступил ее режиссером, продюсером и инвестировал 1,5 млн долларов личных средств (огромные деньги по тем временам).

Если бы "Великий диктатор" провалился в прокате, то Чарли Чаплин стал бы банкротом. И такая вероятность была, ведь критики очень сдержанно оценили картину: на 13-й церемонии вручения кинопремии "Оскар" фильм "Великий диктатор" получил сразу пять номинаций, включая номинации за лучший фильм и лучшего актера, однако картина "пролетела". Но обычная публика очень хорошо восприняла ее (ленту даже демонстрировали во время бомбежек Лондона для поднятия боевого духа британцев), и "Великий диктатор" заработал 5 млн долларов.

Лента была отправлена Гитлеру. После просмотра диктатор объявил актера личным врагом, а в нацистской Германии и оккупированных ею странах фильмы Чаплина были запрещены.

Чарли Чаплин создал образ добродушного бродяги, который стал невероятно популярным

Жил под пристальным наблюдением спецслужб

Чарли Чаплин состоялся как актер и добился успеха в США, где прожил 40 лет, однако гражданство этой страны так и не получил. Все из-за проблем с властями Штатов, которые преследовали комика всю жизнь.

Дело в том, что американские высокопоставленные чиновники подозревали Чарли в связях с коммунистами США, а его лента "Новые времена" интерпретировалась как сочувствующая левым идеям того времени. По заданию первого директора ФБР Эдгара Гувера, называвшего комика "главным голливудским коммунистом", на Чарли Чаплина было собрано внушительное досье. Кроме того, спецслужбы США обращались к британской контрразведке МИ-5 с просьбой обнаружить подозрительные факты о прошлом актера.

В начале 1950-х Чаплин уехал в Европу, чтобы представить новую картину. Воспользовавшись этим, американские власти отменили актеру визу. В США комик вернулся только в 1972 году, когда получал "Оскар" за вклад в кинематограф, но жить в Штатах не остался.

Герой-любовник

Несмотря на то, что на экране Чаплин создал образ бестолкового простачка, в жизни великий комик был еще тем ловеласом.

Официально Чарли был женат четыре раза. Первый брак, с актрисой Милдред Харрис, Чаплин заключил, когда ему было 28 лет, а его жене только 16. Будущая жена заявила, что беременна, и пара оформила официальные отношения.

Вторая жена Чаплина – актриса Лита Грей. Она также призналась Чарли, что беременна, и пара поженилась в Мексике, поскольку невесте было всего 16, а Чаплину – 35.

После развода с Грей великий комик, которому на тот момент было 44 года, встретил 19-летнюю Полетт Годдар. Этот брак длился восемь лет, однако настоящей любовью актера стала дочь известного американского драматурга Юджина О’Нила – Уна О’Нил. Женщина родила Чарли восемь детей и, несмотря на разницу в возрасте в 36 лет, актер прожил в браке с Уной 35 лет, вплоть до самой своей смерти.

Чарли Чаплин и его новая невеста, 18-летняя Уна, впервые появились вместе на публике в ночном клубе Mocambo

Был дважды похоронен

Даже после смерти невероятные приключения были спутниками великого актера. Чарли Чаплин умер в 1977 году и был похоронен в Швейцарии на кладбище Корсье-сюр-Веуэй. А уже в следующем году двое злоумышленников раскопали могилу и выкрали тело комика. Так мошенники пытались сорвать куш и требовали от родственников Чаплина выкуп в сумме 500 тысяч фунтов стерлингов за возвращение тела.

Вдова актера платить отказалась и обратилась в полицию. Больше месяца правоохранители охотились на злоумышленников и все-таки нашли. Ими оказались поляк и болгарин, спрятавшие тело легендарного актера посреди кукурузного поля.

Мошенников осудили, а тело Чарли Чаплина вернули в его могилу, накрыв массивной бетонной плитой, чтобы больше никто не мог надругаться над легендой.