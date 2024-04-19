Хотіли заробити гроші, але завадила "орієнтація": подробиці скандалу зі скасуванням концерта EL Кравчука на Закарпатті

П’ять негативних коментарів у соцмережах зірвали концерт переможця фестивалю "Червона Рута"

Днями у місті Хуст на Закарпатті, де п’яного суддю зловили за кермом авто, виник новий скандал, коли несподівано було скасовано концерт епатажного українського співака EL Кравчука. Причиною стало звинувачення у начебто занадто яскравому сценічному образі артиста.

5 травня музикант мав виступити в клубі-ресторані "FoRest". Менеджмент співака заздалегідь погодив деталі і вніс передоплату майже за місяць до концерту. Проте після анонсу у соцмережах організатори раптом скасували виступ.

Артдиректор "FoRest" зателефонував менеджменту артиста і сказав, що нібито отримує багато негативних відгуків від місцевих жителів щодо яскравого вигляду Кравчука. Він цитував образливі коментарі на кшталт "Якщо ЦЕЙ приїде, то я більше не прийду у ваш ресторан" — "Цього п**ара тут бути не повинно".

Як пояснив "Телеграфу" власник закладу Віктор Штимак, Закарпаття ще дуже далеке ментально до рівності, якої прагне Україна.

— Не знаючи людину, ми дійсно домовилися за виступ з EL Кравчуком. Тож зробили анонс в соцмережах. Ця публікація побула на нашій сторінці буквально два-чотири дні. Але ми побачили близько п’яти негативних коментарів. Люди писали, що більше не прийдуть до нашого закладу, якщо відбудеться цей концерт. Були коментарі, які навіть повторювати не хочеться. Також через цей концерт у нас зірвався банкет. Тому у нас було кілька нюансів, через які ми прийняли рішення скасувати цей захід. Річ у тім, що люди у нас негативно ставляться до "орієнтації" виконавця, — каже в розмові з "Телеграфом" власник ресторану "FoRest", не уточнивши, що ж "не так" зі співаком.

За його словами, у самого закладу до виконавця жодних претензій немає.

— Я вже пояснював менеджеру EL Кравчука нашу позицію. Ми тільки за, ми тільки хочемо працювати, ми тільки хочемо заробляти гроші. Проте містечко невеличке, тож "сарафанне радіо" працює дуже швидко. Одразу розійшлися чутки серед молоді. Люди почали негативно відгукуватися про наш заклад саме через такий вигляд виконавця, — говорить Віктор.

Для самого ж EL Кравчука ситуація стала шокуючою, адже команда артиста вперше зіткнулася з булінгом через сценічне вбрання артиста.

— Я вперше за 29 років своєї кар‘єри зустрічаюсь із такою грубістю, необізнаністю і несучасністю. EL Кравчук на сцені — це завжди про свободу, почуття та шоу. Так було завжди, і всі, хто мене запрошував, розуміли це, — зазначив сам музикант.

Музиканта підтримали шанувальники

Цікаво, що "FoRest" вже не вперше потрапляє в гучний скандал. Так, 14 січня 2023 року, коли Україна оплакувала десятки жертв ракетного удару по Дніпру, в цьому клубі-ресторані влаштували пишну вечірку, вкрай недоречну для воєнного часу. А губернатор Закарпаття Віктор Микита навіть повідомив, що працівники ТЦК вручили повістки персоналу закладу.