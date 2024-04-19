Хотели заработать деньги, но помешала "ориентация": подробности скандала с отменой концерта EL Кравчука в Закарпатье

Пять негативных комментариев в соцсетях сорвали концерт победителя фестиваля "Червона Рута"

На днях в городе Хуст на Закарпатье, где пьяного судью поймали за рулем авто, возник новый скандал. Неожиданно был отменен концерт эпатажного украинского певца EL Кравчука. Причиной стало обвинение в слишком ярком сценическом образе артиста.

5 мая музыкант должен был выступить в клубе-ресторане "FoRest". Менеджмент певца заранее согласовал детали и внес предоплату почти за месяц до концерта. Однако после анонса в соцсетях организаторы вдруг отменили выступление.

Артдиректор "FoRest" позвонил к менеджменту артиста и сказал, что якобы получает много негативных отзывов от местных жителей относительно яркого вида Кравчука. Он цитировал оскорбительные комментарии типа "Если ЭТОТ приедет, то я больше не приду в ваш ресторан" — "Этого п**ара здесь быть не должно".

Как объяснил "Телеграфу" владелец заведения Виктор Штимак, Закарпатье еще очень далеко ментально до равенства, к которому стремится Украина.

— Не зная человека, мы действительно договорились о выступлении с EL Кравчуком. Так что сделали анонс в соцсетях. Эта публикация побыла на нашей странице буквально два-четыре дня. Но мы увидели около пяти негативных комментариев. Люди писали, что больше не придут в наше заведение, если пройдет этот концерт. Были комментарии, которые даже не хочется повторять. Также из-за этого концерта у нас сорвался банкет. Поэтому у нас было несколько нюансов, из-за которых мы приняли решение отменить это мероприятие. Дело в том, что люди у нас негативно относятся к "ориентации" исполнителя, — говорит в разговоре с "Телеграфом" владелец ресторана "FoRest", не уточнив, что "не так" с певцом.

По его словам, у самого заведения к исполнителю никаких претензий нет.

— Я уже объяснял менеджеру EL Кравчука нашу позицию. Мы только за, мы только хотим работать, мы только хотим зарабатывать деньги. Однако городок небольшой, поэтому "сарафанное радио" работает очень быстро. Сразу разошлись слухи среди молодежи. Люди начали негативно отзываться о нашем заведении именно по такому виду исполнителя, — говорит Виктор.

Для самого же EL Кравчука ситуация стала шокирующей, ведь команда артиста впервые столкнулась с буллингом из-за сценического наряда артиста.

— Я впервые за 29 лет своей карьеры встречаюсь с такой грубостью, неосведомленностью и несовременностью. EL Кравчук на сцене — это всегда о свободе, чувствах и шоу. Так было всегда, и все, кто меня приглашал, понимали это, — отметил сам музыкант.

Музыканта поддержали поклонники

Интересно, что "FoRest" уже не в первый раз попадает в громкий скандал. Так, 14 января 2023 года, когда Украина оплакивала десятки жертв ракетного удара по Днепру, в этом клубе-ресторане устроили пышную вечеринку, крайне неуместную для военного времени. А губернатор Закарпатья Виктор Никита даже сообщил, что работники ТЦК вручили повестки персонала заведения.