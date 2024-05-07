"Залізна Людина з великим серцем": Федишин взяла у Залужного 25 автографів, які розіграють на концертах співачки (фото, відео)

Кошти виконавиця направить на потреби Сил оборони

Співачка Ірина Федишин, яка нещодавно показала округлий животик, особисто зустрілась з колишнім головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. Він поставив свій підпис на 25 прапорах України.

Виконавиця розіграє їх на своїх концертах, а кошти передасть на потреби армії. Про це Ірина Федишин написала в Instagram.

"Історична постать — Валерій Залужний. P.s.: перед поїздкою у тур Америкою і Канадою мала честь зустрітися з Залізним генералом. Валерій Залужний побажав успіхів у турі й підписав сувеніри для моїх прихильників за океаном… Залишилася під враженнями від спілкування. Залізна Людина з великим серцем", — написала співачка.

Федишин також розповіла, що ексголовнокомандувач зізнався, що слідкує за її творчістю та навіть назвав її улюбленою співачкою. А ще вони обмінялись подарунками.

Федишин розіграє прапори на аукціонах під час свого туру США та Канадою

Кошти від лотів будуть направлені на допомогу ЗСУ

Ірина Федишин подарувала Залужному футболку зі своїм автографом. Від ексголовнокомандувача вона отримала цікавий презент. Це напис "Заохочувальний погляд сталевого генерала" з особистим підписом Залужного.

Відео зустрічі Федишин з "Залізним генералом" Залужним

Раніше Федишин розповіла, чому українці стали менше донатити. Вона вважає, що у більшості громадян немає можливості робити значні благодійні внески.

"Телеграф" раніше повідомляв, що нещодавно Залужний опублікував нове фото вперше за довгий час. Не виключено, що допис має приховані сенси.