"Залізна Людина з великим серцем": Федишин взяла у Залужного 25 автографів, які розіграють на концертах співачки (фото, відео)
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Кошти виконавиця направить на потреби Сил оборони
Співачка Ірина Федишин, яка нещодавно показала округлий животик, особисто зустрілась з колишнім головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. Він поставив свій підпис на 25 прапорах України.
Виконавиця розіграє їх на своїх концертах, а кошти передасть на потреби армії. Про це Ірина Федишин написала в Instagram.
"Історична постать — Валерій Залужний. P.s.: перед поїздкою у тур Америкою і Канадою мала честь зустрітися з Залізним генералом. Валерій Залужний побажав успіхів у турі й підписав сувеніри для моїх прихильників за океаном… Залишилася під враженнями від спілкування. Залізна Людина з великим серцем", — написала співачка.
Федишин також розповіла, що ексголовнокомандувач зізнався, що слідкує за її творчістю та навіть назвав її улюбленою співачкою. А ще вони обмінялись подарунками.
Ірина Федишин подарувала Залужному футболку зі своїм автографом. Від ексголовнокомандувача вона отримала цікавий презент. Це напис "Заохочувальний погляд сталевого генерала" з особистим підписом Залужного.
Раніше Федишин розповіла, чому українці стали менше донатити. Вона вважає, що у більшості громадян немає можливості робити значні благодійні внески.
"Телеграф" раніше повідомляв, що нещодавно Залужний опублікував нове фото вперше за довгий час. Не виключено, що допис має приховані сенси.