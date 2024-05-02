Klavdia Petrivna дала перше інтерв’ю: як звучить голос загадкової співачки і що вона сказала (відео)

Після дуету з Пивоваровим, Klavdia Petrivna дала інтерв’ю на радіо

Загадкова співачка Klavdia Petrivna стала справжнім феноменом в українському шоу-бізнесі та сенсацією у соцмережах. Її пісні збирають мільйони переглядів на стрімінгових платформах, юзери знімають тисячі роликів під її хіти. І це при тому, що ніхто не знає, як вона виглядає насправді.

Днями Klavdia Petrivna вперше наживо з’явилася на великому концерті Артема Пивоварова та виконала разом із ним дуетну композицію. Це викликало небувалий резонанс у медіа-просторі. Після цього артисти представили ще й спільний кліп на пісню "Барабан" на ютуб, який за тиждень зібрав понад 3 мільйони переглядів.

І навіть після цього Klavdia Petrivna зберігає свою анонімність. На сцену з Пивоваровим вона вийшла в червоному балахоні та капелюсі, а в кліпі також прикривалася капелюхом та грою тіней.

До речі, після виступу на великій сцені та релізу Klavdia Petrivna разом із Пивоваровим прийшли на інтерв’ю на радіо на Hit FM. В instagram-акаунті MUZVAR опублікували фрагмент інтерв’ю загадкової співачки, в якому можна почути справжній голос Klavdia Petrivna.

Варто зазначити, що на тлі ажіотажу артистка також оголосила, що дасть свій перший концерт у Києві. Klavdia Petrivna замахнулася одразу на Палац спорту, і, судячи з того, як розмітають квитки, вона його таки збере. Концерт заплановано на 30 серпня. Ціна на квитки стартує від 549 грн., а найдорожчі квитки в одному із секторів коштують 7 499 грн.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Klavdia Petrivna змінила образ та представила нову пісню. У мережі з’явилося відео.