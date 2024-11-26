Умерла 100-летняя "регулировщица Победы" со знаменитого фото Мария Лиманская

Героиня знаменитого фото Евгения Халдея скончалась в Саратовской области

В России в ночь на 26 ноября ушла из жизни Мария Лиманская, известная как "Бранденбургская Мадонна". Именно она стала героиней знаменитой фотографии Евгения Халдея, сделанной 2 мая 1945 года у Бранденбургских ворот в Берлине.

Как сообщают местные СМИ, ей было 100 лет. Будучи еще юной, она ушла на фронт, где сначала работала швеей, а после регулировщицей.

Известная фотография

Фотография Евгения Халдея, на которой молодая Лиманская регулирует движение автомобилей у Бранденбургских ворот за неделю до Победы, стала одним из символических изображений того времени. Сама Мария Лиманская узнала о своей знаменитости только в начале 1960-х годов, когда увидела снимок в журнале "Работница".

Биография героини

Мария Лиманская прошла через всю Войну. Она служила регулировщицей и участвовала в ключевых сражениях, включая Сталинградскую битву. Под вражеским огнем девушка обеспечивала движение войск на переправе через Дон, освобождала Симферополь, Беларусь и Польшу, и дошла до самого Берлина.

После войны Мария Лиманская работала медсестрой, а затем школьным библиотекарем в Волгоградской области. С 1994 года она жила в селе Звонаревка Саратовской области.

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