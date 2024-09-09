Український фільм "Ля Палісіада" боротиметься за "Оскар": про що це кіно

У національному відборі брали участь чотири фільми

Фільм "Ля Палісіада" обрано претендентом від України на премію "Оскар". Після оскароносного "20 днів у Маріуполі" наша країна представить кінострічку в жанрі кримінальна драма.

"Ля Палісіада" боротиметься за найпрестижнішу кінопремію в номінації "Найкращий міжнародний повнометражний фільм". Про це повідомили на офіційній сторінці у Facebook. "Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про фільм, який представлятиме Україну на "Оскарі".

Про що фільм "Ля Палісіада"

У фільмі розповідається про події 1996 року, коли в Україні ще діяла смертна кара. Події розгортаються навколо міліціонера, якого вбили за кілька місяців до введення мораторію. Головні герої — судовий психіатр та слідчий, які розслідують вбивство свого колеги. Фільм занурює глядачів у похмуру атмосферу 90-х років в Україні без ностальгії та ідеалізації.

Відомо, що бюджет фільму — більш ніж 14 млн грн. За три тижні у прокаті кінострічка зібрала 1,3 млн грн, як повідомляє Держкіно.

Раніше "Телеграф" розповідав, що фільм пропагандистки Russia Today про російських солдатів прямує до Канади. Україна це різко відреагувала.