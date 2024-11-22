В Україні випустили фільм "1000 днів незламності Прикарпаття" - відгуки вражають

Поява документальної стрічки викликала неоднозначну реакцію громадськості

В Івано-Франківську відбувся показ документального фільму "1000 днів незламності Прикарпаття". Стрічка розповідає про події в регіоні від початку повномасштабного російського вторгнення.

У фільмі показано, як місцева влада діяла в перші дні війни та забезпечувала безпеку жителів області. Презентувала кінострічку Івано-Франківська обласна військова адміністрація, повідомляє Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю ОДА.

Як повідомляється, фільм створений на основі реальних подій. Головною героїнею стала очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, яка поділилася спогадами про перший день вторгнення та організацію роботи влади в кризових умовах. У фільмі зазначається, що область щодня приймала близько 5 тисяч внутрішньо переміщених осіб, особливу увагу приділяли людям з інвалідністю. Переглянути стрічку онлайн можна тут.

Однак поява документальної стрічки викликала неоднозначну реакцію громадськості. Більшість коментаторів критично оцінили появу такого фільму, вказуючи на те, що Івано-Франківська область, перебуваючи далеко від лінії фронту, не зазнала значних руйнувань порівняно з прифронтовими територіями. Критики також згадують про завищені ціни на оренду житла для переселенців, які, як кажуть, сягали 15 тисяч гривень за квартиру.

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