Елтон Джон втратив зір: співак розповів, як це сталося

Співак та музикант вголос завив про наявність серйозної хвороби

Відомий британський співак та музикант, 77-річний Елтон Джон, який ще 2021 року оголосив про припинення своєї концертної діяльності, має серйозні проблеми зі здоров’ям.

Про це повідомляє The Guardian. Під час виходу на сцену лондонського театру Dominion у Вест-Енді музикант заявив, що через сліпоту він практично нічого не бачив.

Це сталося 1 грудня: тоді на сцені "Домініона" проходив гала-концерт на підтримку Фонду боротьби зі СНІДом Елтона Джона.

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"Як деякі з вас, можливо, знають, у мене були проблеми, і тепер я втратив зір. Я не зміг побачити виступ, але він мені сподобався. Мені важко бачити це, але я люблю це чути, і сьогодні ввечері це звучало добре. Дякую, що прийшли", — заявив музикант.

Окрім проблем із зором, Елтон Джон має інші проблеми зі здоров’ям. Зокрема, йому замінили обидва колінні суглоби, а також праве стегно після падіння, через що він був змушений відкласти свій прощальний тур у 2021 році.

Ще музикант заявив, що розуміє свої невисокі шанси на одужання.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Елтон Джон допоміг своїй колишній коханій та оплатив її лікування.