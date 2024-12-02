Элтон Джон потерял зрение: певец рассказал, как это случилось

Певец и музыкант вслух завил о наличии серьезной болезни

Известный британский певец и музыкант, 77-летний Элтон Джон, который еще в 2021 году объявил о прекращении своей концертной деятельности, имеет серьезные проблемы со здоровьем.

Об этом сообщает The Guardian. Во время выхода на сцену лондонского театра Dominion в Вест-Энде музыкант заявил, что из-за слепоты он практически ничего не видел.

Это произошло 1 декабря: тогда на сцене "Доминиона" проходил гала-концерт в поддержку Фонда борьбы со СПИДом Элтона Джона.

"Как некоторые из вас, возможно, знают, у меня были проблемы, и теперь я потерял зрение. Я не смог увидеть выступление, но оно мне понравилось. Мне трудно это видеть, но я люблю это слышать, и сегодня вечером это звучало хорошо. Спасибо, что пришли", — заявил музыкант.

Кроме проблем со зрением, Элтон Джон имеет другие проблемы со здоровьем. В частности, ему заменили оба коленных сустава, а также правое бедро после падения, из-за чего он был вынужден отложить свой прощальный тур в 2021 году.

Еще музыкант заявил, что понимает свои невысокие шансы на выздоровление.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Элтон Джон помог своей бывшей возлюбленной и оплатил ее лечение.