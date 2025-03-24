Виставка пам’яті Тараса Денисенка відкрилася в Києві: чим він запам’ятався (фото)

У Музеї видатних діячів української культури представлено його картини, фотографії, рукописи та особисті речі митця

Учора, 23 березня, в Музеї видатних діячів української культури, що на вулиці Саксаганського, 96 у Києві, відкрилася виставка пам’яті Тараса Денисенка. Це можливість знову доторкнутися до його мистецтва, згадати його яскраві ролі, малюнки, поетичні рядки та велику любов до життя.

Тарас Денисенко залишив яскравий слід в українському мистецтві, відзначившись у театральних та кінорежисерських роботах, а також у живописі та поезії. Він народився у 1956 році в родині кінематографістів – батько, Володимир Денисенко, був відомим режисером, а мати, Наталія Наум, – актрисою. Мистецтво формувало світогляд з самого дитинства, і він залишив величезний слід в українському кіно.

Його ролі у фільмах "Високий перевал", "Казка про гроші", "Ізгой", "Які ж ми були молоді" запам’яталися глядачам щирістю, внутрішньою силою та глибокими емоціями.

Проте Тарас Денисенко був не лише актором. Він режисував, писав сценарії, створював картини та поезію. Виставка представляє багатогранність його творчості, демонструючи картини, фотографії з вистав та кінофільмів, рукописи поезій та особисті речі митця.

Відвідувачі можуть побачити його картини, унікальні фотографії зі зйомок та театральних постановок, особисті речі та поезію. Це не просто експозиція – це зустріч з його душею, з тим, що він залишив у спадок.

Музей видатних діячів української культури, знаний як "Український Парнас", береже пам’ять про видатних митців. Виставка пам’яті Тараса Денисенка триватиме до кінця квітня. Відвідати її можна щодня окрім вівторка з 10:00 до 18:00.

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