Перший український фільм про бойовий стрес вийде на загал влітку: про що розповідає "Виднокрай"

Стрічка актуалізує болючі теми про психологічні травми війни

В Україні вперше зняли документалку про бойовий стрес – фільм під назвою "Виднокрай", режисером якого є Сергій Нагорний. Ця стрічка стала значущим кроком у висвітленні психологічних аспектів війни та досвіду військовослужбовців.

"Виднокрай" складається з інтерв'ю чинних військовослужбовців, які діляться своїм досвідом адаптації до бойового стресу. Окрім особистих історій, фільм розглядає бойовий стрес через призму військової психології та пропонує практичні поради від військового психолога.

Режисер Сергій Нагорний зазначає, що кожен проходить свій досвід бою по-різному, і метою фільму було показати мотивацію звичайних людей, які взяли до рук зброю. А також відобразити внутрішні чинники, які допомагають їм впоратися з труднощами війни.

Особистий досвід режисера

Сергій Нагорний долучився до сил оборони України з початком повномасштабної війни, тому для нього ця стрічка має особисте значення. Його досвід став основою для створення фільму, який не тільки висвітлює тему бойового стресу, але й пропонує глибокий аналіз психологічних аспектів війни. Свій фільм він присвятив Борису Асєєву (псевдо Укроп), снайперу, який загинув 25 грудня 2022 року.

Герої фільму

Одним із героїв стрічки є тренер східних єдиноборств на позивний "Сенсей", який втратив ногу під час війни, але продовжує тренувати молодь і мріє повернутися до своїх побратимів. Його слова про бажання повернутися на фронт свідчать про глибокий внутрішній конфлікт та мотивацію тих, хто пройшов через бойові дії.

"Виднокрай" вже бере участь в українських кінофестивалях і здобув кілька нагород. Наприклад, він посів перше місце на Міжнародному фестивалі фільмів і телепрограм "Золоте Курча" та отримав нагороду за особистий внесок на VII Фестивалі екранних мистецтв. Незабаром фільм буде представлений у Північній Америці та Німеччині, а влітку стане доступним для широкого загалу.

Раніше "Телеграф" розповідав, що фільм про звірства Росії у Бучі став шоком для іноземців. Картина, заснована на реальних подіях, розповідає про громадянина Казахстану, який за допомогою свого паспорта проникає на окуповані території, щоб евакуювати мирних жителів.