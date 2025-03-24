Не тільки "Юнацтво": добірка найкращих фільмів і серіалів про підлітків (відео)

У школах, як і в "Санта-Барбарі", завжди вирують недитячі пристрасті

Сучасні кінематографісти все частіше радують глядачів якісними та актуальними проєктами. На особливу увагу заслуговують серіали та фільми про шкільне життя, які правдиво передають реальність підлітків та їх дорослих проблем. Нещодавно весь світ потряс гучний серіал "Юнацтво" виробництва Netflix, проте він має чимало гідних конкурентів, тим більше українських.

Деякі історії виходять за межі повсякденних шкільних буднів — це і детективи, і психологічні трилери, і мелодрами. "Телеграф" зробив добірку з найкращих серіалів та фільмів про підлітків на прикладі топового "Юнацтва" 2025 року.

Серіали

"Захищаючи Джейкоба" (2020)

Драматичний мінісеріал від Apple TV+, заснований на однойменному романі Вільяма Лендея. Це історія про Енді та Лору Барбер, чиї життя перевертаються з ніг на голову, коли їхнього 14-річного сина Джейкоба звинувачують у вбивстві однокласника. Батько, який працює помічником окружного прокурора, змушений боротися не лише за сина, а й за збереження своєї родини.

"Ейфорія" (2019)

Серіал від HBO, який розповідає про життя групи підлітків, їх проблеми з наркотиками, стосунки, сексуальність та пошуки власної ідентичності. Головна героїня – Ру (Зендея) після реабілітації намагається знайти своє місце у світі, борючись із залежністю від наркотиків. Серіал досліджує теми буллінгу, психічних розладів, стосунків та сексуальних експериментів.

"13 причин чому" (2017-2020)

Емоційна історія, яка зосереджена на наслідках самогубства підлітка Ханни Бейкер та тому, як її рішення впливають на її однокласників. Історія представляється через серію касет, які Ханна залишила після своєї смерті, на яких вона докладно пояснює, чому кожен із її однокласників став частиною її рішення піти з життя.

"Перші ластівки" (2019-2020)

Український драматичний серіал, який висвітлює актуальні підліткові проблеми: буллінг, депресію та складні стосунки з батьками. Проєкт високо оцінили за правдоподібне відображення життя сучасної молоді.

"#Школа" (2018-2019)

Драматичний серіал став проривом українського телебачення. У центрі сюжету – молоді вчителі, їхні стосунки з учнями, а також особисті проблеми та труднощі, з якими стикаються педагоги та підлітки. Він наблизився до реалістичного зображення життя сучасної української школи, де діти стикаються з проблемами булінгу, першого кохання, стосунків з батьками та вчителями.

"Сексуальна освіта" (2019-2023)

Британський серіал від Netflix, який розповідає про Отіса Мілберна – підлітка, чиї батьки працюють у сфері сексуальної терапії. Отіс, хоч і не має досвіду в цих питаннях, починає допомагати однокласникам вирішувати їхні сексуальні та емоційні проблеми, відкриваючи у школі "сексуальну клініку".

Українські фільми

"Секс, Інста та ЗНО" (2020)

Відвертий драмеді-серіал про сучасних підлітків покоління Z без цензури, знятий режисером Антоніо Лукічем. Головна героїня Саша – зразкова старшокласниця, життя якої руйнується, коли її інтимні фото випадково потрапляють до мережі. Школярка переживає булінг та зраду друзів на порозі випускних іспитів, і змушена боротися за свою репутацію та самоповагу.

"Стоп-Земля" (2021)

Зворушлива історія про 16-річну Машу, яка переживає свій останній рік у київській школі, відкриває перше кохання та шукає себе. Стрічка отримала високу оцінку критиків: "Кришталевого ведмедя" на Берлінському кінофестивалі та Гран-прі Одеського кінофестивалю.

"Плем’я" (2014)

Кримінальна драма про спеціалізований інтернат для глухих, де молоді люди живуть за жорстокими законами підпільної банди. Головний герой Сергій намагається знайти своє місце в цій закритій спільноті, стикаючись із насильством та моральною деградацією, і змушений обирати між підкоренням системи та боротьбою проти неї. Картина знята виключно мовою жестів без субтитрів.

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