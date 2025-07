Вона стала гімном кохання у всьому світі: яка культова пісня 1992 року вважається найпопулярнішою (відео)

Ця пісня стала не просто хітом — вона увійшла в історію

У музичній історії 1992 року однією з найяскравіших сторінок стала композиція у виконанні відомої американської співачки. Ця душевна балада стала світовим феноменом, який підкорив серця мільйонів слухачів у всьому світі.

Якщо ви не знали, то спочатку пісня I Will Always Love You ("Я завжди любитиму тебе") була написана кантрі-зіркою Доллі Партон у 1973 році. Через 20 років Вітні Х’юстон надала їй нове звучання — потужне, емоційне, пронизане драмою та пристрастю. Вона очолила американський чарт Billboard Hot 100.

Саундтрек до фільму "Охоронець", де Х’юстон зіграла головну роль разом із Кевіном Костнером, став символом цілої епохи та приніс співачці небувалий успіх, включаючи премію "Ґреммі" за найкращий жіночий попвокал.

Ця пісня стала не просто хітом – вона увійшла до історії. 14 тижнів на вершині Billboard Hot 100 та мільйони проданих копій! Хоч пісня і була кавером на трек Доллі Партон, але саме голос Вітні зробив її безсмертною.

Нагадаємо, що знаменитість трагічно померла у 48 років. Раніше ми розповідали, як виглядає могила Вітні Х’юстон і що відомо про її ранню смерть.