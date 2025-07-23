Її співали тисячі людей на стадіонах: яка пісня Оззі Осборна найпопулярніша

Цей перший трек сольного альбому Оззі Осборна

На жаль, життя легенди хеві-металу Оззі Осборна обірвалося 22 липня 2025 року. Однак його хіти житимуть вічно. Ця пісня не просто звучала з колонок — вона стала голосом поколінь і забрала мільйони прослуховувань. На концертах тисячі глядачів співали її унісон.

Йдеться про пісню "Crazy Train", яка стала символом початку сольної кар’єри Оззі Осборна. "Телеграф" вирішив пригадати, що відомо про цю композицію.

Наживо ця пісня звучала понад 1150 разів — включно з останнім концертом Осборна у липня 2025-го. "Crazy Train" стала фінальною піснею шоу рок-легенди. Співав її, мабуть, кожен присутній.

Коли Оззі Озборн вийшов зі складу гурту Black Sabbath, багато хто вважав, що він не зможе відновити статус рок-зірки. Однак саме пісня "Crazy Train", яка стала першим синглом сольного альбому співака, довела протилежне. Саме цей трек став гучним початком, завдяки якому Оззі Осборн заявив про себе як про сольного виконавця.

Про що Crazy Train

Головна тема композиції — відчуття того, що світ виходить з-під контролю, як потяг, який мочить без гальм. Пісня стала символом тривог цілого світу — епохи холодної війни, глобальної невизначеності та протесту проти соціального хаосу.

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Один із авторів треку Боб Дейзлі розповідав, що образ власне потяга виник у студії. Тоді Ренді Родс, ще один автор, видав хаотичний звук за допомогою педалі ефектів, який нагадував рух потяга. Ця метафора в тексті стала символом світових подій тих часів та страху нової світової війни. Пісня була написана у 1980 році.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про дружину Оззі Осборна. Вона стала продюсеркою, зіркою шоубізнесу, але з важкою долею. Якось вона хотіла накласти на себе руки, а згодом її чоловік намагався її вбити.