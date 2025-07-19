Під неї танцювали у всіх дискотеках світу: якою була найпопулярніша пісня 1996 року і про що вона (відео)

Вона стала не просто хітом, а культурним явищем

У світі, де мелодії 90-х досі оживають у серцях слухачів, пісня, яка зібрала глобальний успіх, стала символом тієї доби. Під її впливом з’явилися унікальні танцювальні рухи.

У топі року на Billboard Year-End Hot 100 за підсумками 1996 року впевнено очолила чарти Macarena, яка випередила всіх конкурентів за підсумковою річною оцінкою популярності. У США ремікс тримався на вершині Hot 100 рекордних 14 тижнів, і тому він став одним із найтриваліших хітів в історії чарту.

Цікаво, що оригінал пісні вийшов ще 1993 року і був записаний іспанським дуетом Los Del Río. Але справжній прорив стався лише 1996-го, коли американські продюсери Bayside Boys зробили англомовний ремікс і додали до нього характерне "Гей, Макарена!" — те, що ми всі підспівували, навіть не знаючи значення.

1996 року ця пісня заполонила радіостанції, дискотеки та шкільні вечірки по всьому світу. Легендарна Macarena у реміксі Bayside Boys підкорила мільйони сердець та "запалила" танцювальні майданчики на всіх континентах. Але чи знали ми, про що дійсно співають Los Del Río?

Про що пісня Macarena

Виявляється, що за "Макареною" ховається історія про зраду ("дівчина Макарена зраджує бойфренду з його друзями"), але більшість по цей день сприймає композицію як легкий танцювальний треш із латино-колоритом.

"Не турбуйся про мого хлопця, Хлопця, ім’я якого — Вітторіно. Ха, він мені не потрібний, я терпіти його не могла. Він був зовсім поганий, тож я… (сміється) Ну і що мені залишалося робити? Він поїхав з міста, а в нього такі-і-і симпатичні друзі!.." Приспів: "Принеси задоволення своєму тілу, Макарена, Воно для того, щоби ти робила йому приємно. Принеси задоволення своєму тілу, Макарена, Ее, Макарена!"

Раніше ми писали про найпопулярнішу українську пісню 1998 року.