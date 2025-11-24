Рік тому вже констатували його смерть: що відомо про музиканта Лесика, який створив гурт DZIDZIO

Олег Турко у грудні 2024 року переніс клінічну смерть, але лікарям вдалося запустити його серце

Олег Турко, відомий як Лесик — співзасновник гурту DZIDZIO із Михайлом Хомою, колишній учасник гурту "Форте" з Кузьмою Скрябіним і фронтмен проєкту "Лесик Сам", — помер 22 листопада у віці 58 років. У Львові та Новояворівську відбулося прощання, на яке прийшли родина, колеги, шанувальники і друзі музиканта.

Що варто знати

Олега Турка не стало 22 листопада, прощання відбулося у Львові та Новояворівську, а поховали музиканта у селищі Івано-Франковому

За рік до смерті він пережив операцію на серці і клінічну смерть внаслідок отруєння токсичними речовинами

У музиканта залишилася дружина та син

Отруєння рік тому

У травні 2024 року артист пережив складну операцію на серці, під час якої йому замінили чотири клапани та аорту, а згодом, у грудні, і клінічну смерть. Просто під час концерту у нього зупинилося серце. Він впав на сцені, після чого був госпіталізований.

Олег Турко

Лікарі вже констатували час смерті, але серце артиста вдалося запустити. За словами дружини Лесика Ірини, у грудні 2024 року його отруїли, змішавши препарати, які несумісні із життям.

У соцмережах реакція українських зірок на смерть Лесика була емоційною та раптовою. Зокрема, Михайло Хома, відомий як Дзідзьо, виклав чорно-біле фото свого ексколеги і висловив співчуття близьким. Марія Бурмака пригадала таланти артиста. Наталка Карпа розповіла у дописі, що Турко планував гастролі, коли вони бачилися востаннє.

"Лесику… ну, як так? Бачились останній раз і ти казав, що треба планувати нові гастролі — що трохи наберешся сил і поїдемо… А тепер ти на гастролі з твоїм Кузьмою відправляєшся. Я дуже любила їздити з Лесиком на гастролі. Почуття гумору у нього було від природи! Скільки історій, скільки завжди позитиву та того "Наталюнь, будемо запалювати", — ділилася Наталка Карпа

Дзідзьо про Лесика

Марія Бурмака про Лесика

Наталка Карпа про Лесика

Шлях Лесика

Олег Турко починав свій творчий шлях у львівському гурті "Форте", де працював із Кузьмою Скрябіним. Коли колектив розпався, він кілька років мешкав у США. По поверненню на батьківщину заснував сольний проєкт "Лесик САМ", а в 2009 році створив із Михайлом Хомою гурт DZIDZIO, з якого пішов у 2016-му, після чого розгорівся конфлікт.

Олег Турко і Михайло Хома

Він був пов’язаний із авторськими правами. У 2017 році суд зобов’язав Лесика та інших учасників DZIDZ'OFF виплатити бренду DZIDZIO 400 тисяч гривень за виконання пісень гурту на концерті в Калуші.

В Олега Турка залишилися дружина Ірина і син Олег. Спадкоємець музиканта написав щемливий допис у соцмережах, у якому подякував усім, хто прийшов попрощатися із батьком.

Син Лесика Олег написав допис про батька

Прощання із Лесиком

Прощання з артистом пройшло у рідному Новояворівську на Львівщині. Поховали Лесика у селищі Івано-Франковому. Віддати останню шану прийшли сотні людей, серед яких була співачка Наталка Карпа, яка товаришувала із музикантом.

"Провели нашого Лесика в останню путь… Легких тобі хмаринок Олежику….Помоліться сьодні за його душу, хто його знав та любив…Світла памʼять ", — написала вона у соцмережах" , — написала співачка у соцмережах

