Рік тому вже констатували його смерть: що відомо про музиканта Лесика, який створив гурт DZIDZIO

Наталія Дума
Прощання із Олегом Турком Новина оновлена 24 листопада 2025, 16:53
Прощання із Олегом Турком. Фото Колаж "Телеграфу"

Олег Турко у грудні 2024 року переніс клінічну смерть, але лікарям вдалося запустити його серце

Олег Турко, відомий як Лесик — співзасновник гурту DZIDZIO із Михайлом Хомою, колишній учасник гурту "Форте" з Кузьмою Скрябіним і фронтмен проєкту "Лесик Сам", — помер 22 листопада у віці 58 років. У Львові та Новояворівську відбулося прощання, на яке прийшли родина, колеги, шанувальники і друзі музиканта.

Що варто знати

  • Олега Турка не стало 22 листопада, прощання відбулося у Львові та Новояворівську, а поховали музиканта у селищі Івано-Франковому
  • За рік до смерті він пережив операцію на серці і клінічну смерть внаслідок отруєння токсичними речовинами
  • У музиканта залишилася дружина та син

Отруєння рік тому

У травні 2024 року артист пережив складну операцію на серці, під час якої йому замінили чотири клапани та аорту, а згодом, у грудні, і клінічну смерть. Просто під час концерту у нього зупинилося серце. Він впав на сцені, після чого був госпіталізований.

Олег Турко
Олег Турко

Лікарі вже констатували час смерті, але серце артиста вдалося запустити. За словами дружини Лесика Ірини, у грудні 2024 року його отруїли, змішавши препарати, які несумісні із життям.

У соцмережах реакція українських зірок на смерть Лесика була емоційною та раптовою. Зокрема, Михайло Хома, відомий як Дзідзьо, виклав чорно-біле фото свого ексколеги і висловив співчуття близьким. Марія Бурмака пригадала таланти артиста. Наталка Карпа розповіла у дописі, що Турко планував гастролі, коли вони бачилися востаннє.

"Лесику… ну, як так? Бачились останній раз і ти казав, що треба планувати нові гастролі — що трохи наберешся сил і поїдемо… А тепер ти на гастролі з твоїм Кузьмою відправляєшся. Я дуже любила їздити з Лесиком на гастролі. Почуття гумору у нього було від природи! Скільки історій, скільки завжди позитиву та того "Наталюнь, будемо запалювати", — ділилася Наталка Карпа

Дзідзьо про Лесика
Дзідзьо про Лесика
Марія Бурмака про Лесика
Марія Бурмака про Лесика
Наталка Карпа про Лесика
Наталка Карпа про Лесика

Шлях Лесика

Олег Турко починав свій творчий шлях у львівському гурті "Форте", де працював із Кузьмою Скрябіним. Коли колектив розпався, він кілька років мешкав у США. По поверненню на батьківщину заснував сольний проєкт "Лесик САМ", а в 2009 році створив із Михайлом Хомою гурт DZIDZIO, з якого пішов у 2016-му, після чого розгорівся конфлікт.

Олег Турко і Михайло Хома
Олег Турко і Михайло Хома

Він був пов’язаний із авторськими правами. У 2017 році суд зобов’язав Лесика та інших учасників DZIDZ'OFF виплатити бренду DZIDZIO 400 тисяч гривень за виконання пісень гурту на концерті в Калуші.

В Олега Турка залишилися дружина Ірина і син Олег. Спадкоємець музиканта написав щемливий допис у соцмережах, у якому подякував усім, хто прийшов попрощатися із батьком.

Син Олега Турка Олег
Син Лесика Олег написав допис про батька

Прощання із Лесиком

Прощання з артистом пройшло у рідному Новояворівську на Львівщині. Поховали Лесика у селищі Івано-Франковому. Віддати останню шану прийшли сотні людей, серед яких була співачка Наталка Карпа, яка товаришувала із музикантом.

"Провели нашого Лесика в останню путь… Легких тобі хмаринок Олежику….Помоліться сьодні за його душу, хто його знав та любив…Світла памʼять ", — написала вона у соцмережах" , — написала співачка у соцмережах

Раніше "Телеграф" розповідав, як пройшло прощання з Дизелем із Green Grey у Києві. Андрія Яценка не стало 20 жовтня.

