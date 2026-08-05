Можете прогадати з породою: що насправді робить собаку відданою

Кінологиня назвала вирішальний чинник

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Відданість собаки визначається не породою, а стосунками, які людина вибудовує зі своїм улюбленцем. Саме взаємозв'язок між господарем і твариною є головним чинником, що формує довіру та прихильність.

Чи можуть риси характеру передаватися у спадок в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" розповіла кінологиня приватного клубу SIRKO CLUB Тетяна Працонь.

Головне — не порода, а взаємозв'язок

Багато майбутніх власників собак звертають увагу насамперед на породу, сподіваючись знайти "найвідданішого" улюбленця. Однак, за словами кінологині Тетяни Працонь, вирішальну роль відіграє не походження тварини, а її стосунки з людиною.

"Відданість не залежить від породи. Відданість залежить від того, як людина прокладає свої стосунки із собакою. Взаємозв'язок — це найперше і найголовніше, над чим я завжди намагаюсь працювати", — наголосила кінологиня.

Чи передається відданість у спадок

Водночас, як пояснює Тетяна Працонь, окремі набуті риси можуть передаватися наступним поколінням, однак це не означає, що всі цуценята матимуть однаковий характер.

Порода не гарантує відданості. Фото: mis.dp.ua

"Собака може бути будь-якого розміру, будь-якої породи. Набуті рефлекси часто передаються. Якщо дідусь, прадідусь були віддані, то цуценятко може таким народитися. Але із приплоду із восьми чи 13 цуценят дуже мала ймовірність, що вони всі будуть однаковими. Зазвичай один чи два цуцики успадкують цю якість, а всі інші народжуються особистостями з іншими напрямками", — зазначила вона.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому чоловіків собаки бояться частіше, ніж жінок.