Чим протирати екран телефона, щоб не пошкодити покриття

Важливо обрати правильний засіб

Телефон постійно в руках та швидко забруднюється — на екрані залишаються бруд та відбитки пальців. Проте обравши неправильний засіб для очищення гаджета, можна завдати йому шкоди.

Про те, чим не варто очищувати екран смартфона, пише stylus.ua. Для цього треба обирати безпечні та дієві засоби.

Чим не можна протирати екран телефону

Спирт. Хоча він чудово видаляє бруд та дезінфікує поверхню, спирт поступово руйнує олеофобне покриття екрана, через що він стає більш вразливим до подряпин та забруднень. Це стосується як чистого спирту, так і спиртових серветок та антисептиків.

Одяг. Спокусливо протерти екран об джинси чи светр, але такі імпровізовані методи очищення можуть створити мікроподряпини на поверхні. До того ж, грубі тканини не здатні ефективно видалити жирові забруднення.

Побутові очисники. Засоби для миття вікон, дзеркал та інша побутова хімія містять агресивні компоненти, які буквально роз'їдають захисне покриття дисплея. Залиште ці засоби для їхнього прямого призначення.

Паперові вироби. Серветки та рушники, навіть найм'якіші, можуть залишати подряпини або ворсинки на екрані. Результат очищення буде незадовільним, особливо якщо екран сильно забруднений.

Перекис водню та оцет. Ці популярні домашні засоби містять компоненти, які поступово руйнують захисне покриття екрана. Після їх використання він стає більш вразливим до забруднень.

Чим можна очищувати екран телефона

Спеціалізовані засоби . Серветки для електроніки та спреї для дисплеїв. Останні треба наносити на серветку, а не на екран.

. Серветки для електроніки та спреї для дисплеїв. Останні треба наносити на серветку, а не на екран. Мікрофібра . Спеціальна тканина, яка ефективно видаляє жир та вологу, не пошкоджуючи поверхню.

. Спеціальна тканина, яка ефективно видаляє жир та вологу, не пошкоджуючи поверхню. Професійні серветки . Безворсові тканини для догляду за екранами забезпечують якісне очищення та полірування без ризику пошкодження.

. Безворсові тканини для догляду за екранами забезпечують якісне очищення та полірування без ризику пошкодження. Дистильована вода. Злегка зволожена серветка з дистильованою водою безпечно видалить забруднення. Для очищення важкодоступних місць можна використовувати ватні палички, злегка змочені дистильованою водою.

Раніше "Телеграф" розповідав, як економити енергію батареї телефона завдяки екрану. Треба зробити прості кроки.