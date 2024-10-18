Ще будуть "червоні" та "помаранчеві" дні: коли очікувати на магнітні бурі в жовтні

Геомагнітна погода підготувала нові сюрпризи

На Землі довгий час трималась сильна магнітна буря, потужність якої іноді підсилювали нові викиди корональної маси (СМЕ) зі Сонця. Астросиноптики поділились прогнозом, коли готуватись до нових геомагнітних штормів протягом поточного місяця.

Згідно з даними сайту Meteoagent, який складає свій прогноз шляхом інформації з супутникових систем NOAA, TESIS та наукових міжнародних метеорологічних лабораторій, протягом кінця другої та повністю третьої декади жовтня варто очікувати на 4 та 5-бальні геомагнітні шторми.

Наразі, 18 жовтня, буяє сильна магнітна буря 5 балів. Вже протягом наступних двох днів, 19 та 20 жовтня, її сила зменшиться до жовтого рівня — 4 балів. Потім слідує одноденна геомагнітна тиша, але вже 22 жовтня магнітне поле Землі відчує на собі середній шторм в 4 бали.

Наступна магнітна буря очікується аж 26 жовтня і її сила, попередньо, не перевищить 4 балів.

Вже з 27 і по 31 жовтня включно не прогнозується будь-яких коливань.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою прогнозується погода в Україні в кінці робочого тижня. Синоптики попереджають про заморозки.