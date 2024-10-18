Рівень знань школярів відстає на два роки через війну: у МОН попередили про наслідки

Йдеться не про оцінки, а про майбутнє дітей та цілої країни

Окрім всього очевидного зла, яке принесла війна, що Росія веде проти України, є ще один наслідок — освітні втрати. Йдеться про зниження рівня знань в українських школярів, які змушені пропускати зайняття.

"Наслідки освітніх втрат, які вже бачимо сьогодні, надзвичайно серйозні. За даними PISA-2022, рівень знань українських підлітків відстає щонайменше на два роки від потрібного рівня, і це сигнал тривоги для всього суспільства. Освітні втрати не просто позначаються на індивідуальному розвитку дитини – вони в перспективі можуть стримувати економічний та соціальний прогрес цілої країни", — пояснила заступниця міністра освіти і науки України Надія Кузьмичова в інтерв'ю "РБК-Україна".

Вона додала, що багато дітей через вимушені переїзди та пропуски в навчанні під час війни не отримали достатньо знань та практичних навичок. Тут йдеться не про оцінки, а про розвиток навичок соціалізації, про майбутні професійні можливості, успіхи, які можуть залишитись нереалізованими, наголосила заступниця міністра.

"Світовий банк прогнозує, що через освітні втрати ці учні сумарно втрачатимуть мільярди доларів доходів упродовж свого життя. Це реальна загроза нашому людському капіталу та розвитку всієї країни", — зазначила Кузьмичова.

За її словами, зараз йде робота над стратегією повернення українських дітей до очного навчання. Заступниця міністра пояснила важливість цього кроку.

"Це наше зобов’язання перед майбутнім держави, наш шанс забезпечити дітям необхідні знання, навички та впевненість, які так важливі для їхньої успішної реалізації в житті та для сильного майбутнього України", — резюмувала Кузьмичова.

Нагадаємо, доктор економічних наук, заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та проблем якості життя Олександр Гладун пояснив "Телеграфу", що виїзд школярів старших класів за кордон у довгостроковій перспективі матиме негативні наслідки для демографічної ситуації в Україні. Проте проблема не лише у війні, через яку багато батьків вивозять дітей, але й у політиці Міносвіти.