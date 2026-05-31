Чи правда, що продавці в "АТБ" усі непривітні? Касирка розповіла цікаву правду

Справа зовсім не у настрої

У соціальних мережах розгорілася жвава дискусія навколо культури обслуговування в одній із найбільших українських торговельних мереж — "АТБ". Приводом для обговорення стала скарга покупця на тотальну непривітність персоналу, яка згодом переросла у відверту розмову про реальні умови праці касирів.

Розмова між касиркою та коментаторами виникла на популярній платформі Reddit. Один із користувачів під ніком notsohorny92 поскаржився на поведінку співробітників магазину.

"Чому касири в АТБ такі непривітні? Завжди вітаюсь, а у відповідь опускають очі, або агресивно пробивають мій товар", — питається коментатор.

Допис швидко набрав популярність та привернув увагу як пересічних покупців, так і людей, знайомих із системою зсередини. На це питання відповіла касирка магазину.

Що кажуть самі працівники

Користувачка під ніком "Who_i_001" зазначила, що керівництво компанії насправді вимагає від персоналу дотримання стандартів сервісу. Адміністрація закликає бути привітними та спілкуватися виключно за встановленими правилами (скриптами). Водночас вона визнає, що багато чого залежить від конкретної особистості.

Найбільшу підтримку серед користувачів отримала думка про те, що емоційне вигорання та "агресивне" пробивання товарів — це прямий наслідок важких умов праці та низької мотивації.

Користувач під ніком "rez0n" окреслив причину незадоволення касирів:

"Справа в тому, що треба людям достойно оплачувати роботу і не вішати на них всі косяки, тоді вони будуть йти на зміну з гарним настроєм, а не як на каторгу", — пише він.

Він також додав, що якщо агресія чи байдужість стають системним явищем для всього персоналу, то винуватцями є не самі працівники, а створені для них умови праці: недостатня заробітна плата, система штрафів та колосальне фізичне й психологічне навантаження протягом багатогодинних змін.

