Ніхто не буде диктувати Україні. В ОП твердо відкинули одну з можливих вимог РФ на перемовинах

Росія може вимагати це заради власної вигоди

Україна попередила Сполучені Штати, що не погодиться на жодні обмеження щодо чисельності чи боєздатності власних Збройних сил. Навіть, якщо цього будуть вимагати у межах потенційних домовленостей про припинення війни з Росією.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса в інтервʼю Reuters. За словами посадовця, цю позицію українська делегація чітко окреслила на переговорах з американською стороною, які відбулись у Саудівській Аравії.

Паліса наголосив, що тільки добре підготовлена армія може гарантувати безпеку України у разі нового нападу РФ. У Києві розуміють: Росія вимагає скорочення армії, щоби спростити собі наступні агресивні дії.

Він підкреслив: "Це принципова позиція України — ніхто, і тим більше країна-агресор, не буде диктувати нам, якими мають бути наші Збройні сили".

Крім того, Україна наполягає на отриманні гарантій безпеки від США і європейських союзників. Хоча Білий дім офіційно не дав зобовʼязань, у Європі обговорюють створення "коаліції охочих", яка могла б залучити контингент військ для стримування Росії.

Паліса також заявив, що очікує нової фази наступу Росії вже наприкінці квітня та в травні. Найімовірнішими напрямками атак він назвав Покровськ, Куп’янськ, Лиман, Запорізький і Новопавлівський напрямки. За його словами, головною ціллю РФ залишається захоплення Покровська і повна окупація Донеччини.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що російська армія продовжує підготовку до активізації бойових дій та планує суттєво збільшити свою чисельність.