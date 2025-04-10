Цибуля не постраждає: як врятувати її від заморозків дешевими методами

Розповідаємо, як не втратити урожай цибулі через квітневі заморозки

Заморозки навесні серйозно загрожують урожаю. Зокрема, може постраждати цибуля, адже вона чутлива до знижень температури. Для того, щоб забезпечити здоровий ріст та багатий урожай, треба застосувати ефективні методи захисту від холоду.

"Телеграф" зібрав для вас найефективніші способи захисту цибулі від весняних заморозків. Так ви точно збережете свій урожай.

Як врятувати цибулю від заморозків

Один із найефективніших методів — накриття грядок. Можна використати агроволокно — цей легкий та дихаючи матеріал створює теплий шар навколо рослини, але пропускає повітря і світло. Він захищає від заморозків до — 6 °. Також можна використати обрізані пластикові пляшки. Ними можна накрити кожну рослину, створивши міні теплиці.

Мульчування ґрунту допоможе вам зберегти тепло та захистить кореневу систему. Це може бути торф, тирса, солома чи сухе листя. Невеликий шар мульчі збереже корені цибулі від температурних коливань, що важливо для молодих рослин.

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Полив. Річ у тім, що вологий ґрунт утримує тепло набагато краще, ніж сухий. Перед настанням заморозків краще добре полити грядки. Волога буде випаровуватися, що підвищує температуру повітря біля поверхні ґрунту, а це захистить рослини від холоду.

Стійкі сорти та правильний час посадки. Заздалегідь треба вибрати стійкі до холоду сорти цибулі. Так ваш урожай точно не пошкодитьться від заморозків. Уникайте ранньої посадки — так весняні заморозки вам не загрожуватимуть.

За допомогою цих методів ви точно отримаєте гарний урожай цибулі. А раніше "Телеграф" розповідав,