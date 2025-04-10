Маска запросили до міста неподалік Одеси: чи ризикне він приїхати до Києва

Молдова запрошує Маска подивитися на результати американської допомоги

Ілон Маск отримав офіційне запрошення від керівництва Молдови побачити на власні очі, як працюють проєкти американської допомоги. Віцепрем'єр-міністр і міністр закордонних справ країни Міхай Попшой запросив мільярдера після того, як той розкритикував USAID, а адміністрація Трампа зупинила всі її програми.

Для України призупинення роботи USAID особливо критичне, адже країна отримала від агенції понад 37 мільярдів доларів різної підтримки. Про це повідомляє Kyiv Independent.

Як повідомляється, команда Трампа зупинила всі програми USAID на 90 днів для їх перевірки. Вже скасували 83% проєктів у світі, що непокоїть країни, які отримували допомогу.

Міхай Попшой вважає, що Маск змінить думку про USAID, якщо побачить успішні проєкти власними очима. "Пан Маск може сам переконатися, відвідавши Artcor, Mediacor і виноробні підприємства, яким USAID допоміг стати кращими", — сказав Попшой на телебаченні.

Найбільшим проєктом USAID у Молдові є програма енергетичної безпеки вартістю 300 мільйонів доларів. Завдяки їй збудували лінію електропередач між Молдовою та Румунією та оновили енергетичну інфраструктуру країни.

Маск, якого Трамп призначив відповідальним за економію державних коштів, назвав USAID "злочинною організацією". З початку війни ця агенція надала Україні 2,6 мільярда доларів гуманітарної допомоги та понад 35 мільярдів на інші потреби.

Поки невідомо, чи погодиться Маск відвідати Молдову і як це вплине на майбутнє американської допомоги в регіоні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Маск влаштував розбірки з радником Трампа і нагородив його образливим діагнозом. Скандальний мільярдер ніколи не лізе за словом у кишеню.