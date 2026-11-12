"Шанс ще є": нардепка назвала головне завдання влади для порятунку енергосистеми

Україна сподівається на додаткову допомогу партнерів для захисту енергетики

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Російська тактика з "вибивання" підстанцій, через які електроенергія від атомних електростанцій направляється до великих українських міст вже має певні результати. Через це, зокрема, виникла складна ситуація з енергоживленням Києва та інших населених пунктів на Правобережжі України.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповіла народна депутатка України, членкиня парламентського Комітету з питань енергетики та ЖКП Вікторія Гриб. На її думку, робити будь-які точні прогнози щодо проходження нашою країною зимового періоду наразі неможливо.

Детальніше читайте в матеріалі "Телеграфа": "Плани стійкості "на папері", проблеми теплокомуненерго та масштабні відключення: у Раді розповіли, на що сподіваються"

Чи не пізно ще посилити захист підстанцій

Народна обраниця переконана, що Україна ще має шанс посилити захист трансформаторних підстанцій і розподільчих вузлів. Саме від швидкості цих робіт залежить здатність підвищити стійкість енергосистеми.

"Ці роботи потрібно було виконувати раніше, але шанс ще є. Якщо діятимемо швидко, зможемо підвищити стійкість системи й вистояти", – сказала Вікторія Гриб.

Депутатка сподівається отримати від західних партнерів додаткову допомогу. На її думку, ці кошти необхідно буде направити саме на захист енергетики.

Вікторія Гриб

Чому розподілена генерація не замінить АЕС

Одним із першочергових завдань Гриб називає захист об’єктів, через які електроенергія з АЕС надходить до споживачів. Збереження цього зв’язку критично важливе для забезпечення потреб країни в електроенергії.

"Адже без атомної генерації ми не витримаємо. Покладатися лише на розподілену генерацію, на жаль, не можна. Оскільки вона не спроможна покрити всіх наших потреб", – наголосила Вікторія Гриб.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Вікторія Гриб дала тривожний прогноз на зиму через постійні атаки росіян на енергосистему України.