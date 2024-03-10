Свято 10 березня: що категорично не можна робити сьогодні, щоб уберегтися від невдачі

Сьогодні у церковне свято не можна купувати новий одяг та залишати ложку в чаї

За новоюліанським церковним календарем, цієї неділі православні віряни та греко-католики згадують святого мученика Кодрата Коринфського і з ним за Христа постраждалих. Також 10 березня (23 березня за старим стилем) вшановують пам’ять святої Василини, через що в народі цей день прозвали Василининим.

Кодрат народився III столітті під час гонінь на християн. Після трагічної втрати матері йому довелося провести багато років у пустелі. Дорослим він почав спілкуватися з послідовниками християнства, вивчати їх переконання і освоювати грамоту. За переказами, Кодрат став цілителем і проповідником, воліючи вести своє життя в горах, де часто з’являлися прихильники християнської віри.

Якось Кодрата та однодумців взяли в полон і ув’язнили. Їх піддавали жорстоким тортурам, проте вони й не думали зрікатися своєї віри. Згідно з легендою, мучеників імовірно віддали звірам, але вони залишилися невразливими. Зрештою Кодрата та його прихильників стратили.

Традиції та прикмети на 10 березня

У цей час у Київській Русі сніг уже починав активно танути, струмки текли, і власники будинків починали натрапляти на певні труднощі. У такі дні наші пращури виходили у двори і рили спеціальні канавки, щоб відводити талу воду від своїх жител.

Також існує повір’я, що сон, побачений у ніч із 9 на 10 березня, не справдиться. Позитивні сновидіння, бачені протягом дня 10 березня, можуть здійснитися за два тижні, тоді як негативні — за рік.

На небі багато хмар синього кольору – до теплої, але хмарної погоди.

Почути грім – до врожаю влітку.

Туман із ранку – чекали багатий урожай льону. Туман стелиться землею – до частих злив влітку.

Холодний та вітряний день – до неврожайного року.

Птахи голосно кричать із ранку – до погіршення погоди.

У водоймищах піднявся рівень води – до гарного улову риби.

Птахи масово повертаються з півдня – до потепління та швидкої появи зелені довкола.

Поруч із будинками бігають зайці – до морозів.

Надвечір зникли хмари – до похолодання.

Що не можна робити 10 березня

Купувати новий одяг і взуття — все швидко прийде у непридатність.

Застилати ліжко чистою або новою постільною білизною — насниться страшний сон.

Залишати ложку в чашці, ставити повний кухоль на край столу, наливати занадто багато рідини — якщо її проллєш, то з дому піде геть удача.

Відмовляти у допомозі близьким — можна самому опинитися на їхньому місці.

Влаштовувати галасливі застілля — можна привернути темні сили.

У кого іменини 10 березня

Цього дня іменини святкують Кондрат, Павло, Віктор, Никифор, Леонід, Василина, Галина, Дмитро, Ніка, Анастасія, Денис та Михайло.

Які сьогодні ще свята в Україні та світі

10 березня відзначається Міжнародний день планетаріїв (щороку другої неділі березня), Міжнародний день волинки, Міжнародний день перуки, День сухого шампуню (щороку другої неділі березня), Міжнародний день крутості (International Day of Awesomeness), День порушення причинно-наслідкових зв’язків, День хмарних слонів та День Маріо, присвячений головному герою найвідомішої серії ігор Nintendo.

Щороку 10 березня в Україні відзначають День Державного гімну. Саме цього дня далекого 1865 року вперше було публічно виконано твір Михайла Вербицького, написаний за віршами Павла Чубинського, під назвою "Ще не померла Україна". Ця композиція миттєво здобула популярність і сьогодні представляє один із ключових символів України, разом із її прапором та гербом.