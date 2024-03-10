Праздник 10 марта: что категорически нельзя делать сегодня, чтобы уберечься от неудачи

Сегодня в церковный праздник нельзя покупать новую одежду и оставлять ложку в чае

За новоюлианским церковным календарем, в это воскресенье православные верующие и греко-католики вспоминают святого мученика Кодрата Коринфского и с ним за Христа пострадавших. Также 10 марта (23 марта по старому стилю) чтят память святой Василисы, отчего в народе этот день прозвали Василисиным.

Кодрат родился в III веке в период гонений на христиан. После трагической утраты матери ему пришлось провести много лет в пустыне. Взрослея, он начал общаться с последователями христианства, изучать их убеждения и осваивать грамоту. По преданию, Кодрат стал целителем и проповедником, предпочитая вести свою жизнь в горах, где часто появлялись сторонники христианской веры.

Однажды Кодрата и единомышленников взяли в плен и заключили в тюрьму. Их подвергали жестоким пыткам, однако они и не думали отрекаться от своей веры. Согласно легенде, мучеников предположительно предали зверям, но они остались неуязвимыми. В конечном итоге Кодрата и его сторонников казнили.

Традиции и приметы на 10 марта

В это время в Киевской Руси снег уже начинал активно таять, ручьи текли, и владельцы домов начинали сталкиваться с определенными трудностями. В такие дни наши предки выходили во дворы и рыли специальные канавки, чтобы отводить талую воду от своих жилищ.

Также существует поверье, что сон, увиденный в ночь с 9 на 10 марта, не сбудется. Положительные сновидения, виденные в течение дня 10 марта, могут сбыться через две недели, в то время как отрицательные — через год.

На небе много облаков синего цвета – к теплой, но пасмурной погоде.

Услышать гром – к хорошему урожаю летом.

Туман с утра – ждали богатый урожай льна. Туман стелется по земле – к частым ливням летом.

Холодный и ветреный день – к неурожайному году.

Птицы громко кричат с утра – к ухудшению погоды.

В водоемах поднялся уровень воды – к хорошему улову рыбы.

Птицы массово возвращаются с юга – к потеплению и скорому появлению зелени вокруг.

Рядом с домами бегают зайцы – к морозам.

К вечеру исчезли облака и тучи – к похолоданию.

Что нельзя делать 10 марта

Покупать новую одежду и обувь — все быстро придет в негодность.

Застилать кровать чистым или новым постельным бельем — приснятся страшные сны.

Оставлять ложку в чашке, ставить полную кружку на край стола, наливать слишком много жидкости — если ее прольешь, то из дома уйдет удача.

Отказывать в помощи близким — можно самому оказаться на их месте.

Устраивать шумные застолья — можно привлечь темные силы.

У кого именины 10 марта

В этот день именины празднуют Кондрат, Павел, Виктор, Никифор, Леонид, Василиса, Галина, Дмитрий, Ника, Анастасия, Денис и Михаил.

Какие сегодня еще праздники в Украине и мире

10 марта отмечается Международный день планетариев (ежегодно во второе воскресенье марта), Международный день волынки, Международный день парика, День сухого шампуня (ежегодно во второе воскресенье марта), Международный день крутизны (International Day of Awesomeness), День нарушения причинно-следственных связей, День облачных слонов и День Марио, посвященный главному герою самой известной серии игр Nintendo.

Ежегодно 10 марта в Украине отмечают День Государственного гимна. Именно в этот день далекого 1865 года впервые было публично исполнено произведение Михаила Вербицкого, написанное по стихам Павла Чубинского, под названием "Ще не вмерла України". Эта композиция мгновенно завоевала популярность и сегодня представляет один из ключевых символов Украины, вместе с ее флагом и гербом.