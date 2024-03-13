День святителя Никифора: що не можна робити сьогодні 13 березня

Сьогодні у православне свято не можна подавати на стіл м’ясо та одягати чорні речі

У середу, 13 березня, православна церква вшановує пам’ять святителя Никифора Сповідника, Патріарха Константинопольського. До зміни церковного календаря на новоюліанський цю подію відзначали 26 березня. У народній традиції сьогодні — Никифорів день.

Великомученик Никифор, патріарх Константинопольський, жив у VIII-IX століттях. Народився у праведній сім’ї, де йому привили любов до християнської віри. Він був відомий як прихильник православ’я, який відстоював ікони від нападок ідолопоклонників.

Після вступу на престол імператора Лева Вірменина патріарх був вигнаний до монастиря, розташованого на березі Босфору. Там святитель Никифор зазнав мученицької смерті.

З Біблії відомо, що після знаходження мощів святого вони виявилися нетлінними. Після своєї смерті Никифор залишив храм, монастир та велику спадщину у вигляді догматичних, історичних та канонічних творів.

Традиції та прикмети на 13 березня

За старих часів вважалося, що до 13 березня сонце вже досить прогріло землю, і саме в цей період ведмеді починали прокидатися із зимової сплячки. У цей день люди вважали за краще уникати походів у ліс, оскільки зустріч із голодним та невтомним звіром могла закінчитися трагічно.

У Никифорів день наші пращури з нетерпінням чекали на приліт гусей. Поява їх сигналізувала про добротний урожай. Якщо гуси плавали у воді, це віщувало наближення тепла найближчими днями.

Також 13 березня — третій день Масляної "Тещині млинці". Сьогодні зять має обов’язково погостювати у тещі та поїсти традиційних вареників та млинців.

Побачити гусей – до багатого врожаю.

Якщо вулиці заволік густий туман, то літо буде дощовим.

Гуси сичать – літо закликають.

Вітер дме з півночі – весна буде холодною.

Весь день світить яскраве сонце – літо буде посушливим.

Гусак ущипнув – у житті відбудуться кардинальні зміни.

Птах постукав дзьобом у вікно – звістку гарну приніс.

Що не можна робити 13 березня

Ображати, бити, лаяти тварин — це може призвести до невдачі.

На стіл подавати м’ясо — йде Масляна.

Засуджувати та обговорювати когось — заздрість забере все позитивне з життя і залишить лише гіркоту та сльози.

Прибиратися у домі — можна притягнути неприємності.

Брати і давати гроші в борг — є ризик прожити весь рік у глибокій бідності.

Грати на гроші — є ризик поставати перед грошовими труднощами.

Обговорювати хвороби та травми – це може призвести до проблем зі здоров’ям.

Займатися рукоділлям — в’язання та шиття може вкоротити життя.

Одягати чорні речі та брати до рук гострі предмети – призведе до бід.

У кого іменини 13 березня

Цього дня іменини святкують Олександр, Терентій, Микола, Христина, Михайло та Григорій.

Які сьогодні ще свята в Україні та світі

Сьогодні 13 березня у світі та в Україні відзначаються такі свята, як Всесвітній день білого вина "Рислінг" (World Riesling Day), Національний день тайського слона, День навушників, День романтичної випивки, День заглядання у замкові свердловини, День коштовностей та Всесвітній день кокосового торта.

Нагадаємо, що після Масляної християни дотримуються Великого посту 2024. Раніше "Телеграф" писав, коли у 2024 році в Україні святкується Великдень.