День святителя Никифора: что нельзя делать сегодня 13 марта

Сегодня в православный праздник нельзя подавать на стол мясо и надевать черные вещи

В среду, 13 марта, православная церковь чтит память святителя Никифора Исповедника, Патриарха Константинопольского. До смены церковного календаря на новоюлианский это событие отмечалось 26 марта. В народной традиции сегодня — Никифоров день.

Великомученик Никифор, патриарх Константинопольский, жил в VIII-IX веках. Родился в праведной семье, где ему привили любовь к христианской вере. Он был известен как сторонник православия, который отстаивал иконы от нападок идолопоклонников.

После вступления на престол императора Льва Армянина, патриарх был изгнан в монастырь, расположенный на берегу Босфора. Там святитель Никифор претерпел мученическую смерть.

Из Библии известно, что после обнаружения мощей святого, они оказались нетленными. После своей смерти Никифор оставил храм, монастырь и обширное наследие в виде догматических, исторических и канонических сочинений.

Традиции и приметы на 13 марта

В старину считалось, что к 13 марта солнце уже достаточно прогрело землю, и именно в этот период медведи начинали пробуждаться из зимней спячки. В этот день люди предпочитали избегать походов в лес, поскольку встреча с голодным и неутомимым зверем могла закончиться трагически.

В Никифоров день наши предки с нетерпением ожидали прилета гусей. Появление их сигнализировало о благополучном урожае. Если гуси плавали в воде, это предвещало приближение тепла в ближайшие дни.

Также 13 марта — третий день Масленицы "Тещины блины". Сегодня зять должен обязательно погостить у тещи и поесть традиционных вареников и блинов.

Увидеть гусей – к богатому урожая.

Если улицы заволок густой туман, значит лето будет дождливым.

Гуси шипят – лето призывают.

Ветер дует с севера – весна будет холодной.

Весь день светит яркое солнце – лето будет засушливым.

Гусь ущипнул – в жизни произойдут кардинальные изменения.

Птица постучала клювом в окно – весть хорошую принесла.

Что нельзя делать 13 марта

Обижать, бить, ругать животных — это может привести к неудаче.

На стол подавать мясо — идет Масленица.

Осуждать и обсуждать кого-либо — зависть заберет все положительное из жизни и оставит только горечь и слезы.

Убираться в доме — можно привлечь неприятности.

Брать и давать деньги в долг — есть риск прожить весь год в глубокой бедности.

Играть на деньги — есть риск столкнуться с денежными трудностями.

Обсуждать болезни и травмы — это может привести к проблемам со здоровьем.

Заниматься рукоделием — вязание и шитье может укоротить жизнь.

Надевать черные вещи и брать в руки острые предметы — приведет к бедам.

У кого именины 13 марта

В этот день именины празднуют Александр, Терентий, Николай, Кристина, Михаил и Григорий.

Какие сегодня еще праздники в Украине и мире

Сегодня 13 марта в мире и в Украине отмечаются такие праздники, как Всемирный день белого вина "Рислинг" (World Riesling Day), Национальный день тайского слона, День наушников, День романтической выпивки, День заглядывания в замочные скважины, День драгоценностей и Всемирный день кокосового торта.

Напомним, что после Масленицы христиане соблюдают Великий пост 2024. Ранее "Телеграф" писал, когда в 2024 году в Украине празднуется Пасха.