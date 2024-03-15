Що не можна робити сьогодні 15 березня: головні традиції та заборони в Олександрів день

Сьогодні у церковне свято не можна мити голову та лаятися з рідними

Сьогодні, 15 березня (28 березня до зміни церковного календаря на новоюліанський) православні християни та греко-католики згадують святого мученика Олександра Сідського (Памфілійського). У народі святкують свято — Олександрів день. Також сьогодні 5-й день Сирного тижня "Тещині вечори".

Святий Олександр із Сіде (Туреччина) проживав у III столітті і став священномучеником за Христа в період гонінь при імператорі Авреліані. Його випробовували на вірність вірі місцевим правителем Антоніном, після чого піддали жорстоким тортурам. Дивом Олександр переніс усі муки, але після цього був обезголовлений. Коли імператор спробував зійти з суддівського місця, він почав біснуватись і загинув у несамовитих конвульсіях.

Традиції та прикмети на 15 березня

Цей день також відомий у народі як "Лісовий догляд". У давнину вважалося, що 15 березня необхідно проявляти особливу повагу до лісу та його мешканців, висловлювати подяку природі за її щедрі дари. Ліс грав важливу роль у житті наших пращурів: вони знаходили в ньому їжу, полювали, збирали гриби, ягоди, цілющі трави та корисні коріння.

В Олександрів день існували погодні прикмети. Вважалося, якщо 15 березня чайки прилітають, то весна буде теплою. Але якщо ці птахи починали купатися, то слід очікувати негоди. Побачити чайку цього дня вважалося великою удачею.

Також 15 березня за старих часів деякі погані знаки набували позитивного значення. Наприклад, якщо ви натрапите сьогодні на чорну кішку або жінку, що несе відра, це може віщувати вам швидке фінансове процвітання.

Чайки купаються в калюжах або річці — чекайте хороших новин.

Якщо зранку вийшло сонце, то надвечір піде дощ.

Якщо сьогодні захід сонця червоний, то наступного тижня будуть заморозки.

Сірі хмари на небі провіщають тривалий дощ.

Надворі зустрілося перо ворона — будуть лиха.

Що не можна робити 15 березня

Вирушати в подорож та інші довгі поїздки — можна зіткнутися з проблемами та різними неприємностями.

Сваритися з близькими людьми — тривала конфронтація позначиться на нервах та здоров’ї.

Здійснювати великі покупки, проводити фінансові операції — удача у фінансових справах відвернеться.

Мити або чухати голову — можна накликати дрібні неприємності або розлуку з близькими.

Перебирати речі в шафі — можна спричинити великі витрати та тугу.

Після заходу сонця виносити сміття – про сімейні проблеми дізнаються сторонні.

Ображати собак — є ризик втрати старих друзів.

У кого іменини 15 березня

Цього дня іменини святкують Агапій, Олександр, Олексій, Денис, Діонісій, Михайло, Тимофій.

Які сьогодні ще свята в Україні та світі

Сьогодні у світі та в Україні відзначаються такі свята, як Міжнародний день захисту дитинчат тюленів, Всесвітній день сну (щорічно у п’ятницю другого повного тижня березня), Всесвітній день захисту прав споживача, Міжнародний день боротьби з поліцейською жорстокістю, День народження ескалатора, Всесвітній день контакту (World Contact Day), День мрій про рожеві кущі, День приголомшення (Dumbstruck Day), Всесвітній день виступів (World Speech Day) та День правдивої сповіді (True Confessions Day).

Раніше "Телеграф" розповідав, коли у 2024 році Благовіщення Пресвятої Богородиці. Традиційно це свято відзначається перед Великоднем, яке цього року випадає на 5 травня.