Что нельзя делать сегодня 15 марта: главные традиции и запреты в Александров день

Сегодня в церковный праздник нельзя мыть голову и ругаться с родными

Сегодня, 15 марта (28 марта до смены церковного календаря на новоюлианский) православные христиане и греко-католики вспоминают святого мученика Александра Сидского (Памфилийского). В народе отмечают праздник — Александров день. Также сегодня 5-й день Сырной недели "Тещины вечерки".

Святой Александр из Сиде (Турция) проживал в III веке и стал священномучеником за Христа в период гонений при императоре Аврелиане. Его испытывали на верность вере местным правителем Антонином, после чего подвергли жестоким пыткам. Чудесным образом Александр перенес все мучения, но после этого был обезглавлен. Когда правитель попытался сойти со судейского места, он начал бесноваться и погиб в неистовых конвульсиях.

Традиции и приметы на 15 марта

Этот день также известен в народе как "Лесное ухоженье". В древности считалось, что 15 марта необходимо проявлять особое почтение к лесу и его обитателям, выражать благодарность природе за ее щедрые дары. Лес играл важную роль в жизни наши предков: они находили в нем пищу, охотились, собирали грибы, ягоды, целебные травы и полезные коренья.

В Александров день существовали погодные приметы. Считалось, что если 15 марта чайки прилетают, то весна будет теплой. Но если эти птицы начинали купаться, то следовало ожидать ненастья. Увидеть чайку в этот день считалось большой удачей.

Также 15 марта в старину некоторые плохие знаки приобретали положительное значение. Например, если вы наткнетесь сегодня на черную кошку или женщину, несущую ведра, это может предвещать вам скорое финансовое процветание.

Чайки купаются в лужах или реке — ждите хороших новостей.

Если с утра вышло солнце, то к вечеру пойдет дождь.

Если сегодня закат алый, то на следующей неделе будут заморозки.

Серые тучи на небе предвещают длительный дождь.

На улице встретилось перо ворона — будут беды.

Что нельзя делать 15 марта

Отправляться в путешествие и другие долгие поездки — можно столкнуться с проблемами и различными неприятностями.

Ссориться с близкими людьми — длительная конфронтация отразится на нервах и здоровье.

Совершать крупные покупки, проводить финансовые операции — удача в финансовых делах отвернется.

Мыть или чесать голову — можно навлечь на себя мелкие неприятности или разлуку с близкими.

Перебирать вещи в шкафу — можно навлечь большие расходы и тоску.

После захода солнца выносить мусор — о семейных проблемах узнают посторонние.

Обижать собак — есть риск потери старых друзей.

У кого именины 15 марта

В этот день именины празднуют Агапий, Александр, Алексей, Денис, Дионисий, Михаил, Тимофей.

Какие сегодня еще праздники в Украине и мире

Сегодня в мире и в Украине отмечаются такие праздники, как Международный день защиты бельков, Всемирный день сна (ежегодно в пятницу второй полной недели марта), Всемирный день защиты прав потребителя, Международный день борьбы с полицейской жестокостью, День рождения эскалатора, Всемирный день контакта (World Contact Day), День мечтания о розовых кустах, День ошеломления (Dumbstruck Day), Всемирный день выступлений (World Speech Day) и День правдивой исповеди (True Confessions Day).

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