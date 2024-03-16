Що не можна робити сьогодні 16 березня: головні традиції та заборони у Савин день
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У це церковне свято сьогодні не можна викидати сміття та робити пропозицію руки та серця
Сьогодні, 16 березня, християни православної та греко-католицької церкви вшановують пам’ять святого мученика Савіна Єрмопольського. До зміни церковного календаря на новоюліанський цю подію відзначали 29 березня. У народі цієї суботи — Савин день, а також 6-й день Масляного тижня "Посидіння попелу".
Савин Єгипетський, також відомий як Савин Єрмопольський, правив древнім єгипетським містом Гермополь у III столітті. Він став жертвою переслідування християн. Намагаючись уникнути переслідувачів, Савин Єрмопольський та його прибічники сховалися у маленькому селі, але їх зрадили за дві золоті монети.
Зраду здійснив жебрак, якого Савин завжди підтримував фінансово і надавав йому одяг та їжу. Коли мученика Савина та його прихильників заарештували за наказом імператора Діоклетіана, їм запропонували публічно зректися православної віри. Після відмови християн язичники кинули їх у річку Ніл.
Традиції та прикмети на 16 березня
У давнину загальнонародне свято було відоме також як Візковий день, тому що в цей час наші пращури готували свої основні засоби пересування для весняних робіт у полях.
Для залучення удачі 16 березня за старих часів на возі регулярно робили кола навколо села. Вважалося, що такий обряд забезпечить успіх у всіх справах. Однак важливо було уважно прислухатися до звуку, що його видавали колеса. Якщо чути було скрип у передньому лівому колесі, це передвіщало хворобу, у передньому правому – багатство, у задньому лівому – борги, а у задньому правому – гроші.
Савин день вважався найкращим періодом для шопінгу. Речі, куплені цього дня, відрізнятимуться довговічністю, тому точно прослужить довше, ніж звичайно.
- Якщо Савин день теплий, то й весна буде такою ж.
- Якщо вранці стелиться туман, літо буде холодним та дощовим.
- Сонячний день віщують високі та швидкі хмари.
- Якщо було багато опадів – до поганого врожаю.
- Зайці не встигли змінити колір шерсті — до холодів.
- Горобці, що купаються в калюжах, — до теплої погоди.
Що не можна робити 16 березня
- Приймати їжу після заходу сонця — можна залишитися без грошей.
- Розпалювати печі — може призвести до пожежі.
- Давати в борг — це призведе до безгрошів’я і злиднів.
- Викидати сміття — з мотлохом та відходами можна викинути сімейне щастя та удачу.
- Жінкам носити важкі предмети – додасться багато турбот.
- Вовтузитися з розсадою і пересадкою кімнатних квітів — рослини швидко зав’януть.
- Підіймати тяжкості — прибудуть зайві турботи.
- Чоловікам робити пропозицію руки та серця, а дівчатам приймати її — такі стосунки швидко вичерпаються і шлюб буде нещасним.
У кого іменини 16 березня
Цього дня іменини святкують Олександр, Іуліан, Трохим, Павло, Сава та Денис.
Які сьогодні ще свята в Україні та світі
Сьогодні у світі та в Україні відзначаються свята: День панди, Всесвітній день квілтингу (щороку в третю суботу березня), День спонтанності, День без селфі, День кольорових олівців, День "Ти все робиш правильно", День кроншнепу, Міжнародний день спортивних автоперегонів (щорічно у третю суботу березня). У США – День свободи інформації (Freedom of Information Day) та День чорної преси (Black Press Day).
Раніше "Телеграф" розповідав, коли у 2024 році Благовіщення Пресвятої Богородиці. Традиційно це свято відзначається перед Великоднем, яке цього року випадає на 5 травня.