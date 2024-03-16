Що не можна робити сьогодні 16 березня: головні традиції та заборони у Савин день

У це церковне свято сьогодні не можна викидати сміття та робити пропозицію руки та серця

Сьогодні, 16 березня, християни православної та греко-католицької церкви вшановують пам’ять святого мученика Савіна Єрмопольського. До зміни церковного календаря на новоюліанський цю подію відзначали 29 березня. У народі цієї суботи — Савин день, а також 6-й день Масляного тижня "Посидіння попелу".

Савин Єгипетський, також відомий як Савин Єрмопольський, правив древнім єгипетським містом Гермополь у III столітті. Він став жертвою переслідування християн. Намагаючись уникнути переслідувачів, Савин Єрмопольський та його прибічники сховалися у маленькому селі, але їх зрадили за дві золоті монети.

Зраду здійснив жебрак, якого Савин завжди підтримував фінансово і надавав йому одяг та їжу. Коли мученика Савина та його прихильників заарештували за наказом імператора Діоклетіана, їм запропонували публічно зректися православної віри. Після відмови християн язичники кинули їх у річку Ніл.

Традиції та прикмети на 16 березня

У давнину загальнонародне свято було відоме також як Візковий день, тому що в цей час наші пращури готували свої основні засоби пересування для весняних робіт у полях.

Для залучення удачі 16 березня за старих часів на возі регулярно робили кола навколо села. Вважалося, що такий обряд забезпечить успіх у всіх справах. Однак важливо було уважно прислухатися до звуку, що його видавали колеса. Якщо чути було скрип у передньому лівому колесі, це передвіщало хворобу, у передньому правому – багатство, у задньому лівому – борги, а у задньому правому – гроші.

Савин день вважався найкращим періодом для шопінгу. Речі, куплені цього дня, відрізнятимуться довговічністю, тому точно прослужить довше, ніж звичайно.

Якщо Савин день теплий, то й весна буде такою ж.

Якщо вранці стелиться туман, літо буде холодним та дощовим.

Сонячний день віщують високі та швидкі хмари.

Якщо було багато опадів – до поганого врожаю.

Зайці не встигли змінити колір шерсті — до холодів.

Горобці, що купаються в калюжах, — до теплої погоди.

Що не можна робити 16 березня

Приймати їжу після заходу сонця — можна залишитися без грошей.

Розпалювати печі — може призвести до пожежі.

Давати в борг — це призведе до безгрошів’я і злиднів.

Викидати сміття — з мотлохом та відходами можна викинути сімейне щастя та удачу.

Жінкам носити важкі предмети – додасться багато турбот.

Вовтузитися з розсадою і пересадкою кімнатних квітів — рослини швидко зав’януть.

Підіймати тяжкості — прибудуть зайві турботи.

Чоловікам робити пропозицію руки та серця, а дівчатам приймати її — такі стосунки швидко вичерпаються і шлюб буде нещасним.

У кого іменини 16 березня

Цього дня іменини святкують Олександр, Іуліан, Трохим, Павло, Сава та Денис.

Які сьогодні ще свята в Україні та світі

Сьогодні у світі та в Україні відзначаються свята: День панди, Всесвітній день квілтингу (щороку в третю суботу березня), День спонтанності, День без селфі, День кольорових олівців, День "Ти все робиш правильно", День кроншнепу, Міжнародний день спортивних автоперегонів (щорічно у третю суботу березня). У США – День свободи інформації (Freedom of Information Day) та День чорної преси (Black Press Day).

Раніше "Телеграф" розповідав, коли у 2024 році Благовіщення Пресвятої Богородиці. Традиційно це свято відзначається перед Великоднем, яке цього року випадає на 5 травня.