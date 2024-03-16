Что нельзя делать сегодня 16 марта: главные традиции и запреты в Саввин день

В этот церковный праздник сегодня нельзя выбрасывать мусор и делать предложение руки и сердца

Сегодня, 16 марта, христиане православной и греко-католической церкви почитают память святого мученика Савина Ермопольского. До смены церковного календаря на новоюлианский это событие отмечалось 29 марта. В народе в эту субботу — Саввин день, а также 6-й день Масленичной недели "Посиделки золовки".

Савин Египетский, также известный как Савин Ермопольский, правил древним египетским городом Гермополь в III веке. Он стал жертвой преследования христиан. Пытаясь уйти от преследователей, Савин Ермопольский и его сторонники скрылись в маленькой деревне, но их предали за две золотые монеты.

Предательство совершил нищий, которого Савин всегда поддерживал финансово и предоставлял ему одежду и пищу. Когда мученика Савина и его сторонников арестовали по приказу императора Диоклетиана, им предложили публично отречься от православной веры. После отказа христиан язычники бросили их в реку Нил.

Традиции и приметы на 16 марта

В старые времена общенародный праздник был известен также как Тележный день, из-за того, что в это время наши предки готовили свои основные средства передвижения для весенних работ в полях.

Для привлечения удачи 16 марта в старину на телеге регулярно делали круги вокруг деревни. Считалось, что такой обряд обеспечит успех во всех делах. Однако важно было внимательно прислушиваться к звуку, который издавали колеса. Если слышен был скрип в переднем левом колесе, это предвещало болезнь, в переднем правом – богатство, в заднем левом – долги, а в заднем правом – деньги.

Саввин день считался наилучшим периодом для шоппинга. Вещи, купленные в этот день, будут отличаться долговечностью, поэтому точно прослужит дольше обычного.

Если Саввин день теплый, значит и весна будет такой же.

Если утром стелется туман, лето будет холодным и дождливым.

Солнечный день предвещают высокие и быстрые облака.

Если было много осадков — к плохому урожаю.

Зайцы не успели сменить цвет шерсти — к холодам.

Купающиеся в лужах воробьи — к теплой погоде.

Что нельзя делать 16 марта

Принимать пищу после заката солнца — можно остаться без денег.

Разжигать печи — это может привести к пожару.

Давать в долг — это приведет к безденежью и нищете.

Выбрасывать мусор — с хламом и отходами можно выбросить семейное счастье и удачу.

Женщинам носить тяжелые предметы – прибавится много забот.

Возиться с рассадой и пересадкой комнатных цветов — растения быстро завянут.

Поднимать тяжести — прибудут лишние заботы.

Мужчинам делать предложение руки и сердца, а девушкам принимать его — такие отношения быстро иссякнут и брак будет несчастным.

У кого именины 16 марта

В этот день именины празднуют Александр, Иулиан, Трофим, Павел, Сава и Денис.

Какие сегодня еще праздники в Украине и мире

Сегодня в мире и в Украине отмечаются праздники: День панды, Всемирный день квилтинга (ежегодно в третью субботу марта), День спонтанности, День без селфи, День цветных карандашей, День "Ты всё делаешь правильно", День кроншнепа, Международный день спортивных автогонок (ежегодно в третью субботу марта). В США — День свободы информации (Freedom of Information Day) и День черной прессы (Black Press Day).

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда в 2024 году Благовещение Пресвятой Богородицы. Традиционно этот праздник отмечается перед Пасхой, которая в этом году выпадает на 5 мая.