Церковне свято 23 березня: що не можна робити сьогодні у день святого Никона

Сьогодні у православне свято не можна спати на чужій подушці і ходити на рибалку

Цієї суботи, 23 березня, православні віряни та греко-католики вшановують пам’ять преподобного Никона Печерського. До зміни церковного календаря на новоюліанський християни згадували святого щороку 5 квітня.

Жив Никон у XI столітті. Він відомий як один із засновників Києво-Печерської лаври та послідовників преподобного Антонія. Його життя було присвячене будівництву безлічі храмів і монастирів, а також проповіді християнської віри та постригу новоприбулих у чернецтво. Потрапивши в немилість князя Ізяслава і зазнавши гонінь, Никона заслали на віддалений півострів.

Никон Печерський старанно працював, проводячи дні у молитві, зібрав навколо себе послідовників-ченців та заснував монастир Пресвятої Богородиці. Після цього він повернувся до Києво-Печерської лаври, де згодом був обраний ігуменом. Преподобний пішов із життя у глибокій старості і був похований у Ближніх печерах святого Антонія.

Традиції та прикмети на 23 березня

У давнину Никонів день був присвячений турботі про чистоту та порядок. Це був час ретельного прибирання не лише в будинку, а й у саду, на вулиці. Люди вимітали сміття, мили підлогу, міняли постільну білизну, чистили піч і позбавлялися пилу навіть у важкодоступних куточках. У такому чистій та доглянутій оселі 23 березня панувала гармонія, щастя та удача.

У цей період наші пращури традиційно розпочинали перші роботи в саду та на городі. У Никонів день займалися посадкою яблунь, груш, кущів смородини та інших ягідних кущів.

Біля беріз багато соку — влітку часто йтимуть дощі.

Грім при снігу, що ще не зійшов — літо чекає холодне.

Ясне та зоряне небо – до заморозків.

Кішка чхає – до дощу.

Вода в річці не додається, рівень водойм не підвищується — літо буде дуже спекотним.

Навколо сонця кола – до багатого врожаю.

Вдень спекотно, а вночі настає холод — на хорошу погоду.

Хмари синього кольору – вказують на теплий дощ найближчим часом.

Що не можна робити 23 березня

Брати чужу подушку — можна притягнути до себе негативні думки власника подушки.

Вимовляти: "ось тобі хрест" — це до нещасть і навіть загибелі.

Перебирати квасолю, горох і крупи — це обіцяє бідність.

Ходити на рибалку – улов буде поганий.

Витрачати гроші даремно — спонтанні покупки можуть призвести до фінансової ями.

Клястись і давати порожні обіцянки — доля сильно пожартує з вас і накликає лихо.

Викидати хлібні крихти в урну — це призведе до тривалих хвороб.

У кого іменини 23 березня

Сьогодні свої іменини святкують Олексій, Анастасія, Варвара, Василь, Ілля, Кронід, Лідія, Макарій, Македон, Никон, Пелагея, Сергій, Стефан.

Які сьогодні ще свята в Україні та світі

Сьогодні 23 березня світова спільнота відзначає Всесвітній день метеорології, День атеїста (Atheist Day), День цуценя, День красивого погляду (День спеціаліста по роботі з бровами та віями), День однакових шкарпеток, Свято чоловічої солідарності (International Men’s Day), Міжнародний день "OK" (OK Day).

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